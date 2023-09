LyondellBasell

LyondellBasell im Ranking „Best Companies to Work For" 2023/2024 des U.S. News & World Report aufgeführt

Houston und London (ots/PRNewswire)

LyondellBasell gab heute bekannt, dass das Unternehmen als eine der „Best Companies to Work for" (Liste der besten Arbeitgeber) im Ranking des U.S. News & World Reportfür 2023/2024 aufgeführt ist. LyondellBasell wurde im Vergleich mit 200 Unternehmen danach bewertet, wie gut das Unternehmen die Erwartungen erfüllt, die Arbeitssuchenden bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, der ihren Bedürfnissen entspricht, wichtig sind.

„Wir glauben, dass gestärkte Mitarbeiter einen wesentlichen Beitrag leisten, der uns von anderen Unternehmen unterscheidet, und diese Anerkennung durch den U.S. News & World Report spiegelt die Fortschritte wider, die wir bei der Schaffung einer Kultur, in der sich alle entfalten können, gemacht haben", sagte Trisha Conley, Executive Vice President, People and Culture bei LyondellBasell. „Dies bestätigt, dass die Investition in unsere Mitarbeiter nicht nur das Richtige ist, sondern uns auch strategisch voranbringt, und es ist eine Ehre, als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet zu werden. Wir legen anhaltend großen Wert auf die Entwicklung und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, während wir gleichzeitig ein innovatives, kollaboratives und herausragendes Arbeitsumfeld pflegen."

In der ersten Liste wurden die Unternehmen danach bewertet, wie gut sie die Erwartungen der Arbeitnehmer erfüllen, wobei unter anderem die Qualität der Vergütung und der Sozialleistungen, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die Flexibilität, die Stabilität des Arbeitsplatzes und des Unternehmens, das physische und psychische Wohlbefinden, das Zugehörigkeitsgefühl und die Wertschätzung sowie die Karrieremöglichkeiten und die berufliche Entwicklung berücksichtigt wurden.

„Die Wahl des Unternehmens, für das man arbeiten möchte, ist eine wichtige Entscheidung, und es gibt viele Faktoren, die bei der Entscheidungsfindung des Arbeitssuchenden zu berücksichtigen sind", sagte Antonio Barbera, Senior Editor, Consumer Advice, bei U.S. News. „Die Liste für 2023/2024 enthält Unternehmen, die in einer Vielzahl von Parametern, die zu einem positiven Arbeitsumfeld und der täglichen Erfahrung der Mitarbeiter beitragen, am besten abschneiden."

U.S. News berücksichtigte bei der Auswertung der Liste der „Best Companies to Work for" nur Unternehmen, die im Juni 2022 im Russell-1000-Index gelistet waren und im Jahr 2022 mehr als 75 Bewertungen bei Glassdoor erhalten hatten. Die Methodik, die mit Unterstützung eines Gremiums von sechs Experten entwickelt wurde, berücksichtigt auch Daten wie z. B. die Mitarbeiterstimmung, die von den Partnern von U.S. News, Revelio Labs und ESG Book, eingeholt wurden.

Informationen zu LyondellBasell

Das ist LyondellBasell (NYSE: LYB): ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologien und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, streben wir danach, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lyondellbasell.com/ oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

Informationen zum U.S. News & World Report

Der U.S. News & World Report ist der weltweit führende Anbieter von Qualitätsrankings, die Verbrauchern, Wirtschaftsführern und politischen Entscheidungsträgern ermöglichen, bessere und fundiertere Entscheidungen zu wichtigen Themen zu treffen, die ihr Leben und ihre Gemeinschaften betreffen. Als vielseitiges digitales Medienunternehmen mit Plattformen für Bildung, Gesundheit, Finanzen, Reise, Autos, Nachrichten, Immobilien, Karriere und 360 Bewertungsplattformen bietet U.S. News Rankings, unabhängige Berichterstattung, Datenjournalismus, Verbraucherberatung und U.S. News Live-Events. Jeden Monat besuchen mehr als 40 Millionen Menschen USNews.com, um sich zu informieren und beraten zu lassen. U.S. News wurde 1933 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2203834/Badges_Companies_to_Work_for_Year_Gold.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lyondellbasell-im-ranking-best-companies-to-work-for-20232024-des-us-news--world-report-aufgefuhrt-301921020.html

Original-Content von: LyondellBasell, übermittelt durch news aktuell