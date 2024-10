PHOENIX

Jahrhundertzeugen - Naftali Fürst, Film von Martin Priess

mit Illustrationen von Reinhard Kleist und Matthias Lehmann, Erstausstrahlung 5. Oktober 2024, 23.15 Uhr

Bonn

Er ist einer der letzten Überlebenden der Shoah. Und er ist vom Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 unmittelbar familiär betroffen. Der 1932 in Bratislava geborene Naftali Fürst wurde im November 1944 mit seinem Bruder und seinen Eltern von den Nationalsozialisten nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Er überlebte das Konzentrationslager und wurde von dort auf einen der berüchtigten Todesmärsche geschickt. Wie viele andere Opfer hat auch er lange geschwiegen.

Heute engagiert Naftali Fürst sich als Präsident des "Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos" in der Erinnerungsarbeit und im Kampf gegen den Antisemitismus. Den Hass auf Juden erlebte er ein weiteres Mal sehr nah und auf schreckliche Weise durch den Überfall der Hamas im Oktober 2023 auf seine Heimat im Süden Israels.

Naftali Fürst schildert im phoenix Jahrhundertzeugen-Gespräch auf anschauliche und tief ergreifende Weise den Entrechtungsprozess, dem die Juden durch die Nationalsozialisten und ihre Verbündeten auch in ihrer Heimat ausgesetzt waren. Er schildert die Jahre im ersten Konzentrationslager in Sered/Bratislava und die permanente Konfrontation mit Leid und Tod in Auschwitz oder auf dem Todesmarsch. Und er berichtet eindrücklich von seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Buchenwald im April 1945.

Wie in allen Folgen zuvor bildet das Zeitzeugengespräch die Grundlage für die zweite Ebene dieser siebten Ausgabe der phoenix Jahrhundertzeugen. Ebenso wie in den bisherigen Folgen haben auch hier die beiden renommierten Illustratoren und Graphic-Novellists Reinhard Kleist und Matthias Lehmann in Zusammenarbeit mit dem Autor viele Szenen der mündlichen Erzählung Naftali Fürsts zeichnerisch respektvoll und mit Zustimmung des Zeitzeugen umgesetzt und szenisch animiert. So ist eine beeindruckende und bewegende Oral-Graphic-Biography des Jahrhundertzeugen Naftali Fürst entstanden, der inzwischen seit vielen Jahren gegen das kollektive Vergessen und gegen einen neu aufkommenden Antisemitismus kämpft.

Anlässlich des ersten Jahrestages des Massakers der Hamas vom 07. Oktober 2023 zeigt phoenix die siebte Folge seiner Reihe Jahrhundertzeugen, die die dramatischen Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden als Graphic-Novel-Erzählung dokumentiert, am Samstag, dem 5. Oktober um 23.15 Uhr in Erstausstrahlung. Der Film ist bereits ab dem Vortag in den Mediatheken von ARD und ZDF sowie auf phoenix.de zu sehen.

