PHOENIX

Ruprecht Polenz (CDU): Eine Zusammenarbeit mit BSW eigentlich nicht möglich

Münster/Bonn (ots)

Der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz sieht die CDU bei einem möglichen Scheitern von Koalitionsverhandlungen in Thüringen in der Opposition: "Es kann tatsächlich sein, dass es keine Lösung gibt und dann muss man sagen, die Thüringerinnen und Thüringer haben ein Parlament gewählt, wo ohne BSW und ohne AfD keine Regierung gewählt werden kann und dann wird es eben so kommen, dass AfD und BSW in welcher Form auch immer eine Regierung bilden", sagte er im Fernsehsender phoenix.

Eine mögliche Koalition zwischen CDU und BSW lehnt Ruprecht Polenz ab: "Das BSW steht eigentlich gegen alles, wofür die CDU in ihrer DNA steht." Es liege auf der Hand, dass "auf dieser Basis eine Zusammenarbeit, gar eine Koalition" nicht möglich sei. In der Frage der "Zeitenwende" nach der Antwort auf die "Russische Aggression gegen die Ukraine", sei das BSW das "Sprachrohr des Kreml", so der CDU-Politiker.

Das ganze Interview sehen Sie hier:

