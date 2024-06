PHOENIX

phoenix berichtet live vom AfD-Parteitag 2024

Die Alternative für Deutschland (AfD) lädt ihre Delegierten am kommenden Wochenende zum Bundesparteitag nach Essen. phoenix berichtet vom zweitägigen Bundesparteitag am Samstag und Sonntag jeweils um 9.45 Uhr. Durch die Sendungen führen phoenix-Moderator Alexander Kähler und Katharina Kühn. phoenix-Reporterin Doris Müller wird durch den Parteitag als Off-Kommentatorin führen.

Laut der vorläufigen Tagesordnung wird über einen neuen Bundesvorstand entschieden sowie unter anderem werden neue Richter für das Bundesschiedsgericht und neue Rechnungsprüfer gewählt. Außerdem sollen die Delegierten über Änderungen an der Bundessatzung, an der Finanz- und Beitragsordnung sowie über Änderungen an der Wahlordnung bestimmen.

phoenix berichtet am Samstag ab 9.45 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr. Am Sonntag startet die Live-Berichterstattung vom Bundespareitag der AfD in der Grugahalle in Essen voraussichtlich ebenfalls um 9.45 Uhr. Die Geschehnisse werden von den Experten Ann-Katrin Müller (Der Spiegel), Friederike Haupt (Parlamentsbüro) und dem Politikwissenschaftler der Universität Kassel Prof. Dr. Wolfang Schroeder am phoenix-Set eingeordnet. Vorgesehen sind weitere Interviews mit hochrangigen Parteimitgliedern. phoenix-Reporter Benedikt Meise wird von der Demonstration vor der Grugahalle berichten und Interviews mit dem Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen sowie mit der Polizei führen.

Der Parteitag wird parallel auf den Social-Media-Kanälen und im Netz begleitet.

