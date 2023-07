PHOENIX

Programmhinweis: Nahrungsmittel auf dem Prüfstand

Donnerstag, 06. Juli 2023, ab 20.15 Uhr bei phoenix

Hochwertige Nahrungsmittel, sogenannte Superfoods sind im Trend. Doch was hierzulande als umweltbewusste Alternative zum Fleisch gilt und einen Boom erlebt, zieht andernorts Umweltprobleme nach sich. Für die Dokumentation "Avocado Superfood", bei phoenix am Donnerstag um 20.15 Uhr, nimmt Autor Matthias Ebert Chiles Umweltkiller ins Visier. Und: Trotz der ärztlichen Empfehlungen, nicht zu viel Fett, Salz oder Zucker zu sich zu nehmen, bleibt Wurst ein beliebtes Lebensmittel. Die Salami ist und bleibt eines der beliebtesten Fleischprodukte. Was ist drin in der Wurst? Filmautorin Elise Joseph findet die Antwort, bei phoenix um 22.15 Uhr in "Salami - gewürzt, gereift, gepanscht? Lebensmittel auf dem Prüfstand".

20:15 Avocado Superfood

Chiles Umweltkiller im Visier

Film von Matthias Ebert, Das Erste 2018

Sie gilt in Europa als "Superfood" und hat wegen ihres Nährstoffreichtums ein durchweg positiv besetztes Image: die Avocado. Eine Frucht mit einem hohen Fettanteil, vielen ungesättigten Fettsäuren, die helfen, unseren Cholesterinhaushalt zu regulieren und Herzleiden vorzubeugen. Sie ist reich an Mineralstoffen, Vitaminen, Folsäure und Eisen.Prominente veröffentlichen Avocado-Kochbücher und bei Veganern gilt die Frucht seit Jahren als umweltbewusste Alternative zu Fleisch. Doch in Chile, einem der weltweiten Hauptanbaugebiete, sind mit der Avocado Wassermangel, Menschenrechtsvergehen und eine unökologische Logistikkette verbunden.

In der Provinz Petorca werden seit jeher Avocados angepflanzt. Zunächst von Kleinbauern, doch seit dem weltweiten Avocado-Boom in den 90ern stieg die Produktion schlagartig an. Seitdem beherrschen Großgrundbesitzer den Avocado-Markt in Petorca und benötigen dafür jede Menge Wasser. Und das, obwohl die Region durch den Klimawandel unter akutem Wassermangel leidet.

In Chile ist Wasser seit der Pinochet-Diktatur 1981 ein Wirtschaftsgut und de facto in Privatbesitz. Wer am meisten bietet, bekommt Wasserlizenzen, meist sogar auf Lebenszeit. Auch wenn dies womöglich drastische Konsequenzen für das Ökosystem haben kann. Hinzu kommt eine miserable Ökobilanz der Avocado. Auf Frachtschiffen wird sie klimatisiert und gepolstert nach Europa transportiert. Europa will sich gesund ernähren, koste es was es wolle.

22:15 Salami - gewürzt, gereift, gepanscht?

Lebensmittel auf dem Prüfstand

Film von Elise Joseph, ZDFinfo 2022

Salami ist eines der beliebtesten Fleischprodukte. Als Spezialität gilt etwa die französische Saucisson. Was unterscheidet die Discounter-Salami von der traditionell hergestellten Wurst?

Äußerlich ist der Unterschied kaum zu erkennen. Doch schon die Aufzucht der Schweine, aus deren Fleisch sie hergestellt wird, ist grundverschieden. Hinzu kommen minderwertige Zutaten oder ungesunde Zusatzstoffe, die den Preis der Massenware drücken können.

Trotz der ärztlichen Empfehlungen, nicht zu viel Fett, Salz oder Zucker zu sich zu nehmen, bleibt Wurst ein beliebtes Lebensmittel. Daran hat auch die Einstufung der WHO nichts geändert, wonach der Verzehr von rotem Fleisch bestimmte Krebsarten begünstigt.

