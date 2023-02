PHOENIX

Phoenix-Themenabend: Ein Jahr Ukraine-Krieg

Donnerstag, 23. Februar 2022, ab 18.00 Uhr

Vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, hat Russland mit einer massiven Angriffswelle seinen Krieg gegen die Ukraine auf das gesamte ukrainische Staatsgebiet ausgedehnt. Erstmals seit Jahrzehnten ist Europa damit wieder Schauplatz einer großen kriegerischen Auseinandersetzung zwischen unabhängigen Ländern. Auch nach einem Jahr tobt der Krieg unerbittlich weiter, sterben täglich Dutzende Menschen auf beiden Seiten. Anlässlich des ersten Jahrestages dieses russischen Überfalls auf die Ukraine sendet phoenix am Donnerstag, den 23. Februar 2023, einen Themenabend zum Russland-Ukraine-Krieg.

Den Schwerpunkt des Themenabends bilden aktuelle Dokumentationen, ferner gibt es eine phoenix runde zum Thema sowie aktuelle Ereignisberichterstattung anlässlich dieses denkwürdigen Jahrestages. Den Auftakt macht die aktuelle Chronik Krieg gegen die Ukraine (18:00 Uhr), gefolgt von einer Reportage der vielfach ausgezeichneten Journalistinnen Katrin Eigendorf und Jennifer Girke. In ihrem Film Leben im Krieg (18:45 Uhr) gehen die Autorinnen der Frage nach, wie Putins Angriff die Ukraine verändert hat. Korrespondentin Natalie Steger berichtet anschließend in einem aktuellen mein ausland über den Zufluchtsort Polen (19:30 Uhr) und unter welch schwierigen Umständen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dieses erste Kriegsjahr dort verbracht haben.

Die phoenix primetime startet mit der aktuellen ZDF-History-Dokumentation "Russlands Kriege" (20.15 Uhr) von Carsten Binsack, der den derzeitigen Krieg in die lange Reihe der russischen Kriege seit dem 18. Jahrhundert einordnet. Es folgt die Dokumentation "Russland im Krieg" (21.00 Uhr) des Moskauer ARD-Korrespondenten Damian von Osten und seiner Kollegin Ulrike Brincker. Er hat vier Russinnen begleitet und zeigt, wie sich deren Leben in Zeiten des Krieges verändert hat. Im Anschluss folgt die Analyse Putin und die Bombe - Atomdrohungen aus Moskau (21.45 Uhr), in der die AutorenMarcus Weller und Alexander Bühler die Wirkung der wiederholten Atomdrohungen Russlands untersuchen und eine Einschätzung geben, inwieweit die atomare Abschreckung noch funktioniert.

In der darauf folgenden phoenix runde (22.15 Uhr) diskutiert Anke Plättner mit ihren Gästen über ein Jahr Krieg in Europa. Nach phoenix vor ort mit aktuellen Berichten vom Tag und der Wiederholung der phoenix runde zeigt phoenix die Reportage Der Ukraine-Komplex - Ein europäischer Krieg in 10 Stimmen von Alexandra Kravtsova und Andreas Fröhlich. Der in Kooperation von phoenix und Deutscher Welle entstandene Film lässt zehn Menschen ausführlich zu Wort kommen, die von Ihren Erlebnissen und ihrer Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine berichten.

