Bätzing: Es gibt "kein Stoppschild" des Papstes für deutschen Synodalen Weg

Rom/Bonn (ots)

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat dem Eindruck widersprochen, dass die Reformbemühungen des deutschen Synodalen Wegs durch Papst Franziskus abgelehnt oder gestoppt worden seien. "Es gibt kein Stoppschild aus Rom. Und in allen Gesprächen, die ich mit dem Papst selber geführt habe, habe ich nie ein Stopp gehört", sagte Bätzing am Rande der Beisetzungsfeierlichkeiten für den früheren Papst Benedikt XVI. in Rom dem Fernsehsender phoenix. Richtig sei, dass der Papst kritisch auf den deutschen Reformweg schaue, weil es eine "sehr deutsche Weise" sei, die Wirklichkeit zu verändern, aber er lasse "uns den Weg weitergehen". Der Synodale Weg gehe "klug und entschieden vor", sagte Bätzing. "Das Allermeiste, was wir wollen, sind Veränderungen, die wir selbst in Gang setzen können, in allen vier Themenbereichen des Synodalen Weges." Große Forderungen wie etwa die Frage des Zugangs von Frauen zu sakramentalen Ämtern würden zwar argumentativ dargelegt und erklärt, aber diese Entscheidungen müssten auf der Ebene der Weltkirche getroffen werden.

Mit Blick auf den Missbrauchsskandal unterstrich Bätzing, dass die Kirche anders werden müsse, damit solche "entsetzlichen Verbrechen" nicht mehr passieren könnten. Der Reformprozess des Synodalen Wegs sei "angezettelt" worden, um die systemischen Ursachen für den Missbrauch zu verändern. "Die Menschen in der Kirche rufen nach Veränderungen. Es gibt seit vielen Jahrzehnten einen Ballast an Fragestellungen, die wir mit uns führen und in denen es noch keine wegweisenden Antworten in die Zukunft gegeben hat. Das kann nicht so bleiben. Wir müssen Öffnungen erzielen, damit Menschen mit dem Evangelium und seiner befreienden und froh machenden Botschaft wieder in Kontakt kommen", so Bätzing.

Am früheren Papst Benedikt XVI. habe ihn immer fasziniert, wie er die "große Weite des christlichen Glaubens" vermittelt habe und wie er sich dem Glauben und seiner Aufgabe hingegeben habe.

