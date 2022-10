PHOENIX

phoenix berichtet rund 13 Stunden live vom Grünen-Parteitag in Bonn

Nach drei digitalen Parteitagen während der Corona-Pandemie wollen sich die Delegierten von Bündnis 90/Die Grünen am Wochenende erstmals wieder zu einem Präsenz-Parteitag in Bonn treffen. Auf der Tagesordnung stehen viele Themen, die für Diskussionsstoff sorgen und die Bündnisgrünen vor eine Zerreißprobe stellen dürften. Dazu gehören die Themen Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke und Energiesicherheit für den Winter sowie Waffen-Exporte. Mit Spannung wird erwartet, wie Parteiführung und Regierungsmitglieder ihrer Basis etwa die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken bzw. den Reservebetrieb von bereits abgeschalteten Kohlekraftwerken vermitteln wollen. Hier dürfte vor allem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gefordert sein. Auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und an Saudi-Arabien wird Widerstand an der Basis erwartet.

phoenix berichtet Freitag ab 17.45 Uhr, Samstag ab 12.30 Uhr und Sonntag ab 10.30 Uhr live von der Bundesdelegiertenkonferenz im World Conference Center in Bonn. Moderatoren vor Ort sind Marc Steinhäuser und Marlon Amoyal. Experten an ihrer Seite sind die FAZ-Journalistin Helene Bubrowski und der Parteienforscher Prof. Thomas Poguntke, die die Debatten und Beschlüsse analysieren und einordnen. phoenix-Reporterin Jeanette Klag führt die Zuschauer:innen als Off-Kommentatorin durch den Parteitag. Inge Swolek und Ines Arland sind als Saal-Reporterinnen vor Ort, um Stimmen und Meinungen von Delegierten einzufangen.

