Das Verhältnis zwischen China und den USA ist zunehmend durch Konkurrenz und Kräftemessen geprägt. Der Wettstreit zwischen Demokratie und Diktatur zeigt sich in der Wirtschaft, im Bereich der Sicherheit sowie in der Familien- und Bildungspolitik. Noch nie war China so mächtig, ehrgeizig und autoritär wie unter Xi Jinping. Er will China politisch und militärisch zum wichtigsten Global Player machen. Zwei aktuelle Dokumentationen über Chinas Weg zur Supermacht zeigt phoenix am kommenden Donnerstag, 13. Oktober 2022, ab 20.15 Uhr.

20.15 Uhr - Duell der Supermächte - China und die USA in Zahlen

Film von Michael Bisping, ZDFinfo 2022

China und USA - zwei Supermächte im direkten Vergleich. Wo liegen die Vor- und Nachteile der Systeme? Und wie gut leben die Menschen in diesen Ländern tatsächlich?

Nach dem Ende des Kalten Krieges kommt es zum Kräftemessen zwischen den USA und China. Wirtschaft, Militär, Familie, Bildung - in welchem Land herrschen welche Verhältnisse? Und welche Gefahren bietet der Streit zwischen den beiden Supermächten? Die Dokumentation von Michael Bisping vergleicht die beiden Länder:

WIRTSCHAFT - OFFENE RIVALITÄT

Mit dem aktuellen Handelsstreit zwischen den USA und China tritt die Rivalität der beiden Wirtschaftsmächte offen zutage.

FAMILIE - LEBENSENTWÜRFE IN DIKTATUR UND DEMOKRATIE

China gegen USA - das ist ein Wettstreit zwischen Diktatur und Demokratie. Als in den 1970er-Jahren die chinesische Bevölkerung immer stärker anwächst, wird die Ein-Kind-Politik eingeführt - dadurch ist es Paaren bei Strafe verboten, mehr als ein Kind zu bekommen.

BILDUNG - EHRGEIZ TRIFFT AUF SPITZENFORSCHUNG UND ELITEUNIS

Bildung spielt für den gesellschaftlichen und beruflichen Aufstieg in beiden Ländern eine so große Rolle. Chinesische Schüler gelten als sehr ehrgeizig und haben US-amerikanische Schüler längst überholt. Aber amerikanische Eliteuniversitäten sind weltweit führend, und in der Spitzenforschung sind die USA China immer noch voraus. Doch chinesische Universitäten holen im Hochschulranking auf.

MILITÄR - CHINA AUF ÜBERHOLSPUR

Das amerikanische Militär ist mit Abstand das größte der Welt, doch in vielen Bereichen holt China auf. Bislang standen sich China und die USA noch nicht in einem militärischen Konflikt gegenüber. Doch insbesondere in der Taiwan-Frage tritt China immer selbstbewusster und aggressiver auf.

21.00 Uhr - Chinas Griff nach der Weltmacht - Das System Xi Jinping

Film von Sophie Lepault und Romain Franklin, ZDFinfo 2022

Noch nie war China so mächtig, ehrgeizig und autoritär wie unter Xi Jinping. Nie hat China das globale Gleichgewicht so sehr beeinflusst. Wer ist Jinping? Mit welchen politischen Strategien setzt er seine Pläne um? Hat der Westen China möglicherweise unterschätzt?

Im März 2018 lässt Xi Jinping die Verfassung der Volksrepublik China ändern. Damit ist er Präsident auf Lebenszeit. Das erste Mal seit Mao Zedong bündelt ein chinesischer Anführer derart viel Macht.

Nach dem Ausbruch der Coronapandemie gibt sich Xi Jinping als geschickter Krisenmanager. Doch viele Chinesen zweifeln angesichts der Lage in ihrem Land daran, dass ihr Anführer die Lage wirklich im Griff hat. Während die Welt auf die Millionenmetropole Wuhan und die Ausbreitung der Pandemie blickt, verfolgt Xi Jinping gnadenlos seine politische und militärische Agenda: die Verfolgung von Millionen von Uiguren, die Zerschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong sowie die Verschärfung der Überwachung der chinesischen Bevölkerung.

Kontinuierlich baut Xi Jinping die militärische Macht Chinas aus und demonstriert sie verstärkt im Südchinesischen Meer und im Pazifik, unter anderem mit dem Ziel, Taiwan in die Volkrepublik China zu integrieren.

China soll nicht nur politisch und militärisch der wichtigste Global Player werden. Mit dem Milliarden-Projekt "Neue Seidenstraße" will die chinesische Regierung auch ihre Wirtschaftsmacht weiter ausbauen.

