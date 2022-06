PHOENIX

phoenix live: Was also ist mein Land? - Angela Merkel im Gespräch mit Alexander Osang - Dienstag, 7. Juni 2022, 20.00 Uhr

Bonn (ots)

Angela Merkel stellt sich erstmals seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt als Bundeskanzlerin öffentlich den Fragen eines Journalisten. Unter dem Motto "Was also ist mein Land?" lädt der Aufbau Verlag am Montag im Berliner Ensemble zu einem Gespräch Merkels mit dem Spiegel-Journalisten und Schriftsteller Alexander Osang. "Was also ist mein Land?" - diese Frage stand im Zentrum einer Rede von Angela Merkel zum Tag der Deutschen Einheit 2021. phoenix zeigt das Gespräch ab 20.00 Uhr live und in voller Länge im Rahmen eines Themenabends.

Direkt im Anschluss wird Alexander Kähler in einer Sonderausgabe der phoenix runde mit seinen Gästen Merkels Äußerungen analysieren und einordnen. Thema: Die Vertrauenskrise - Was muss Politik heute leisten? Seine Gesprächspartner sind der Medienwissenschaftler Prof. Bernhard Pörsken (Universität Tübingen), der Meinungsforscher Nico Siegel von Infratest, der Soziologe Prof. Hartmut Rosa sowie die FAZ-Parlamentskorrespondentin Helene Bubrowski.

