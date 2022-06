PHOENIX

LAND UNTER

Donnerstag, 14. Juli 2022, ab 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Dokumentations-Reihe, 4 x 45 min., phoenix 2022

Eine Filmreihe von Kadir van Lohuizen und Martijn Blekendaal

Die Deutschland-TV-Premiere der Doku-Reihe "LAND UNTER" auf phoenix ist eine aktuelle filmische Bestandsaufnahme der Klimakrise, und führt dabei informativ und eindringlich zugleich die möglichen Szenarien vor Augen, wie wir uns in den kommenden Jahren vor den steigenden Wasserfluten schützen können. In insgesamt vier Filmen geht der international renommierte Fotojournalist Kadir van Lohuizen an weltweiten Hotspots auf Spurensuche - von der Arktis über Asien, Nordamerika und Inseln des Pazifiks bis nach Europa -, um die Folgen des steigenden Meeresspiegels und menschengemachter Landabsenkungen zu dokumentieren. Van Lohuizen, Filmemacher und engagierter Umweltaktivist, diskutiert drohende Klimawandelfolge-Szenarien mit internationalen Wissenschaftler:innen, Beauftragten für Hochwasser- und Küstenschutz und mit Menschen, deren Existenz durch den steigenden Meeresspiegel unmittelbar bedroht ist.

Grönland und die Antarktis schmelzen immer schneller. Weltweit sind die Folgen bereits zu spüren: Innerhalb der nächsten Jahrzehnte wird der Meeresspiegel weiter deutlich ansteigen. Kadir van Lohuizen erkundet die Auswirkungen auf das Leben von Menschen rund um den Globus und was getan wird, um den gegenwärtigen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen. Wie gehen die Menschen mit dieser Bedrohung um? Welche Opfer bringen sie schon jetzt und mit welchen weiteren Opfern müssen sie noch rechnen? Welche Maßnahmen werden ergriffen? Gibt es in betroffenen Regionen den politischen Willen und die Durchsetzungskraft für diese großen Herausforderungen? Auf der Suche nach Antworten und Lösungen führt die Doku-Reihe die Zuschauer:innen von Grönland bis Jakarta, von New York bis Bangladesch, von den Niederlanden bis zu den Marshallinseln und von den Fidschi-Inseln bis nach Miami.

Auf den ersten Blick haben die von Kadir van Lohuizen erkundeten Inseln, Megacities und Landstriche nur wenig miteinander gemein. Tatsächlich aber sind sie durch dasselbe erschreckende Szenario verbunden: eine Welt, deren Trinkwasservorkommen versalzen und ungenießbar werden und auf der einst fruchtbare Landstriche die dort wohnenden Menschen nicht mehr ernähren können, solange nichts gegen die steigende Wasserflut unternommen wird. Mit eindrucksvollen Fotoaufnahmen und Filmmaterialien sowie mit aufrüttelnden Einblicken und Hilferufen von direkt Betroffenen belegt die herausragende Dokumentarreihe die Dringlichkeit und Größe der weltweiten Herausforderungen des Klimawandels für unsere nahe Zukunft.

