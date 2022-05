PHOENIX

Junge Union-Chef Kuban: In Verhandlungen deutlich machen, "dass wir doppelt so viele Menschen von uns überzeugt haben wie die Grünen"

Bonn/Berlin (ots)

Die CDU frohlockt ob des Sieges in Nordrhein-Westfalen und will bei Koalitionsverhandlungen mit den Grünen verdeutlichen, wer der größere Partner in einem Bündnis wäre. "Am Ende muss man klarmachen, dass wir doppelt so viele Menschen von uns überzeugt haben wie die Grünen. Das sollte sich natürlich auch in den Koalitionsverhandlungen, bei allen Kompromissen, die man machen muss, deutlich widerspiegeln", meinte der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, im Fernsehsender phoenix. Der Sieg in NRW sei eine besondere Leistung der Union. Die Prozentzahl der vergangenen Wahl nochmal zu steigern, "ist für uns in der ehemaligen Herzkammer der Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen ein ganz tolles Ergebnis", so Kuban.

Die für die Union siegreichen Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW haben nach seiner Auffassung zwei Ursachen. "Wir haben gezeigt, dass wir mit smarten, guten, coolen Kandidaten wie Daniel Günther, aber eben auch mit Hendrik Wüst vor Ort gewinnen können." Hinzu komme Rückenwind aus Berlin, denn die Union aus CDU und CSU zeige sich "so geschlossen wie selten zuvor. Das ist vor allem auch das Werk von Friedrich Merz", meinte Kuban.

