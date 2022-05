PHOENIX

CDU-Generalsekretär Czaja zuversichtlich: Sieg in Kiel "ein gutes Zeichen für Hendrik Wüst"

Die CDU blickt nach dem klaren Sieg in Schleswig-Holstein mit Optimismus auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. "Das ist ein gutes Zeichen für Hendrik Wüst", äußerte sich CDU-Generalsekretär Mario Czaja im Fernsehsender phoenix. Der Sieg von Daniel Günther in Kiel habe gezeigt, dass es auf den Politikstil ankomme, der bei den Bürgern ankomme. "Er hat das Verbindende gesucht und gleichzeitig Führung gezeigt - etwas, was wir in der Scholz-Regierung in der Tat vermissen", so Czaja über den Erfolg des wiedergewählten Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein.

