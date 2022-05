PHOENIX

Spitzenkandidat Bernd Buchholz: FDP steht für schwarz-gelbe Regierung in Schleswig-Holstein bereit

Der FDP-Spitzenkandidat der Landtagswahl in Schleswig-Holstein und bisherige Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins Bernd Buchholz befürwortet angesichts der Wahlergebnisse eine schwarz-gelbe Koalition im Land. "Nach den gegenwärtigen Zahlen gibt es die Möglichkeit für Daniel Günther, eine Regierung mit uns zu bilden und dafür stehen wir zur Verfügung", so der FDP-Politiker. Dennoch würden die Liberalen als Juniorpartner in einer möglichen Koalition mit der CDU ihr Programm weiterhin durchsetzen, so Buchholz weiter. "An dieser Stelle müssen viele Dinge, die in unserem Wahlprogramm drin stehen, auch umgesetzt werden. Man sagt jetzt nicht, dass wir mit fliegenden Fahnen da hinrennen", erklärt der Liberale. "Aber wir haben zusammen regiert und wissen, wo wir gemeinsam hin wollen. Da gibt es in den Politikfeldern, die uns wichtig sind, große Übereinstimmungen."

Angesichts einer möglichen schwarz-grünen Regierung im Kieler Landtag mahnt Buchholz vor großen Veränderungen am Kabinettstisch. "Gucken wir mal, wie sich das entwickelt bei den Grünen und ob Monika Heinold überhaupt weitermacht. Es gab ja vorher schon Andeutungen darüber, dass, wenn sie nicht Ministerpräsidentin wird, sie sich das nochmal überlegen wird und dann ist die Regierungsmannschaft eine völlig andere." Die FDP garantiere der CDU hingegen Kontinuität.

