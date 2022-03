PHOENIX

Mittwoch, 2. März 2022, ab 0.45 Uhr (Korrigierte Version)

Bonn (ots)

Korrigierte Fassung der Meldung vom 01.03.2022 11:08. Korrigiert wurde der Titel der Dokumentation.

US-Präsident Joe Biden hält am Dienstagabend (Ortszeit) vor beiden Kammern des US-Kongresses seine jährliche Regierungserklärung zur Lage der Nation (State of the Union). Die Rede dürfte ganz im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stehen sowie erneut die globale Herausforderung durch China thematisieren.

phoenix sendet in der Nacht zu Mittwoch ab 0.45 Uhr eine Live-Sonderstrecke zur State of the Union. Michael Krons führt im Bonner Studio durch die Sendung. Seine Gesprächsgäste sind der Deutschland-Korrespondent der Los Angeles Times, Eric Kirschbaum, der US- und Außenpolitikexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Josef Janning, sowie die Amerikanistin Heike Paul von der Universität Erlangen-Nürnberg. Zur Sendung gehört die neue Dokumentation Amerikas Angstgegner - USA und China auf Kollisionskurs von ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen und Annette Brieger. Um 3.00 Uhr schaltet phoenix live ins Kapitol zu Bidens wichtiger Rede, die voraussichtlich eine Stunde dauern wird. Direkt im Anschluss analysiert Michael Krons die Rede in einem Schaltgespräch mit White House-Korrespondent Jeff Mason von Reuters.

