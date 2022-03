PHOENIX

Europapolitiker Lagodinsky (Grüne): Abhängigkeit von russischem Gas und Öl war größter Fehler

Bonn (ots)

Der russlandpolitische Sprecher der europäischen Grünen Sergey Lagodinsky hat die Abhängigkeit Deutschlands von fossiler Energie aus Russland scharf kritisiert und ein schnelles Umdenken gefordert: "Diese Abhängigkeit vom russischen Gas und Öl war der größte strategische Fehler der letzten Jahrzehnte und jetzt zahlen wir dafür", sagte Lagodinsky im phoenix tagesgespräch. Deutschland und die EU müssten ihre Energiepolitik zukünftig hin zu den erneuerbaren Energien ausrichten: "Wir müssen auch darüber nachdenken, was wir mittel- und langfristig machen, nämlich den Umbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft hin zu Erneuerbaren", sagte der Grünen-Europapolitiker.

Lagodinsky erwartet weitere Verschärfungen der Sanktionen gegen Russland: "Die Spielräume sind noch nicht ausgeschöpft." In der Resolution des Europäischen Parlaments stehe daher auch ein Import der Ressourcen im Energiebereich zur Debatte. "Früher haben das die Grünen einsam gefordert. Jetzt ist es ein Konsens von allen Parteien". Der Europaabgeordnete erhofft sich von den Sanktionen, dass die diplomatischen Bemühungen "vorangehen". Die gestrigen Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Delegierten an der belarussischen Grenze seien ein "Vorabtasten" gewesen. Die Bereitschaft Moskaus, mit Kiew zu verhandeln zeige, dass es noch nicht zu spät sei. "Wir müssen diesen langen Atem haben", so Lagodisnky.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell