phoenix live: Vorstellungsrunde der CDU-Vorsitzkandidaten

Mittwoch, 1. Dezember 2021, 18.00 Uhr

Bonn (ots)

Wer wird neuer CDU-Vorsitzender? Die drei Kandidaten sind der Kanzleramtschef und Merkel-Vertraute Helge Braun, der CDU-Außenpolitikexperte Norbert Röttgen und der frühere Unions-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz. Alle drei stellen sich am Mittwoch, den 1. Dezember 2021 im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin in einem sogenannten Townhall-Meeting gemeinsam den Fragen der Mitglieder - 20 Mitglieder werden vor Ort live dabei sein, die übrigen reichen ihre Fragen zuvor digital ein. Es ist die letzte CDU-interne Veranstaltung zur Vorstellung der Kandidaten - im Anschluss können die Parteimitglieder in einer Mitgliederbefragung bis Mitte Januar 2022 ihr Votum abgeben. Die finale Entscheidung über den Vorsitz soll auf dem CDU-Parteitag am 21. und 22. Januar 2022 erfolgen.

phoenix zeigt das Townhall-Meeting der drei Kandidaten mit CDU-Mitgliedern ab 18.00 Uhr live. Reporter vor Ort ist Gerd-Joachim von Fallois. Er wird die drei Kandidaten im Anschluss auch in Einzel-Interviews zu ihren Eindrücken beim Townhall-Meeting befragen.

