PHOENIX

phoenix live: Juso-Bundeskongress mit Olaf Scholz

Samstag, 27. November 2021, 11.30 Uhr

Bonn (ots)

Die Jungsozialisten (Juso) treffen sich an diesem Wochenende zum Bundeskongress in Frankfurt, u.a. um den gesamten Bundesvorstand neu zu wählen. Wegen Corona wird der Kongress kürzer als ursprünglich geplant und weitgehend in digitaler Form stattfinden. Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte ist die Rede des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. phoenix zeigt die Scholz-Rede sowie die anschließende Diskussion mit den Delegierten live am Samstag ab 11.30 Uhr. Durch die Sendung führt Hans-Werner Fittkau. Der Trierer Politikwissenschaftler Prof. Uwe Jun wird in die Sendung zugeschaltet und Rede Scholz' einordnen.

Mit Spannung wird erwartet, wie die Jungsozialisten auf den Abschluss des Koalitionsvertrages mit B'90/Die Grünen und FDP reagieren. Nach den Sondierungsverhandlungen war aus den Reihen der Jusos kritisiert worden, dass die von der SPD geforderte Vermögensabgabe für Besserverdienende am Widerstand der FDP gescheitert war. Die Jungsozialisten stellen 49 der 206 SPD-Bundestagsabgeordneten und haben damit einen deutlich größeren Einfluss auf die SPD-Politik als früher.

