SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: "Bürger wollen Aufbruch in die 20er-Jahre"

Bonn/Berlin, 26. September 2021. Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, sieht den Regierungsauftrag nach der Bundestagswahl bei den Sozialdemokraten: "Die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass die sozialdemokratische Partei eine Regierung bildet und man sieht es daran, dass die Balken ordentlich nach oben gegangen sind", so Scholz im phoenix-Interview. "Balken rauf bei der einen, Balken ziemlich runter bei der anderen Partei ist eine Aussage, die die Bürgerinnen und Bürger getroffen haben. Das wird auch bei der Regierungsbildung eine Rolle spielen." Den Wunsch nach mehr Respekt, industrieller Modernisierung und Klimaschutz sieht der SPD-Kanzlerkandidat als Grund für das gute Abschneiden der Sozialdemokraten: "Die Bürger wollen einen Aufbruch in die 20er-Jahre. Wie wir es schaffen, für mehr Respekt zu sorgen in unserer Gesellschaft, wie wir dafür Sorge tragen können, dass wir die industrielle Modernisierung unseres Landes hinbekommen und dass wir es schaffen, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten."

