Grünen-Chef Robert Habeck: Wir hatten andere Ziele

Bonn (ots)

Bonn/ Berlin, 26. September 2021. "Es sind schöne Zuwächse, aber so richtig freuen kann man sich darüber nicht, weil natürlich mehr möglich gewesen wäre", Grünen-Chef Robert Habeck bekennt im phoenix-Interview, dass seine Partei ihr großes Ziel verfehlt hat. "Wir hatten andere Ansprüche, wir hatten andere Pläne, die haben wir nicht eingelöst", so Habeck bei phoenix. Nun müsse die Partei die Chance auf eine Regierungsbeteiligung ergreifen. "Wir haben jetzt Regierungschance, wir werden sie ergreifen und dann hoffentlich stark inhaltlich prägen", sagte Habeck. Er selbst habe eine solche Situation exakt schon einmal auf Landesebene in Schleswig-Holstein erlebt, auch dort sei seinerzeit "Ampel und Jamaika" möglich gewesen. "Ich weiß, wie man solche Verhandlungen führt. Wir können also in den Sondierungen wie in der Regierung einen Unterschied machen", formulierte der Parteichef seinen Anspruch. In Schleswig-Holstein hätten die Grünen seinerzeit zuerst mit der FDP gesprochen.

