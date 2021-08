PHOENIX

Donnerstag, 2. September 2021, 20.45 Uhr

Die Bewegung - Brand New Bundestag

Reportage von David Damschen, phoenix 2021

Der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete ist weiß, männlich, um die 50. Wird sich das mit der Wahl am 26. September ändern? Die Bewegung "Brand New Bundestag" will es zumindest versuchen. Ihr Ziel ist es, den Bundestag diverser und jünger zu machen, mit progressiver Politik. Das Vorbild kommt aus den USA, wo "Brand New Congress" den Politstar Alexandria Orcasio-Cortez für die Demokratische Partei ins Repräsentantenhaus gebracht hat. "Brand New Bundestag" unterstützt freie Kandidat:innen sowie Politiker:innen von SPD, Grünen und Linken. In seiner Reportage begleitet phoenix-Autor David Damschen mehrere dieser Kandidat:innen in ihrem ersten Bundestags-Wahlkampf. Die größte Herausforderung hat sich wohl die ehemalige Greenpeace Aktivistin Lu Yen Roloff ausgesucht. Sie tritt als parteilose Kandidatin im Wahlkreis Potsdam 61 gegen Olaf Scholz und Annalena Baerbock an.

David Damschen porträtiert mit dem Format eine neue Generation von Politiker:innen, die die digitalen Medien intensiv einsetzen. Werden sie es schaffen, mit der Unterstützung hunderter freiwilliger Helfer:innen in den Bundestag einzuziehen?

Die Reportage können Sie noch vor der Erstausstrahlung unter folgendem Link aufrufen: https://ots.de/XPH37M

