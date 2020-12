Nürnberger Christkindlesmarkt: Digitale Angebote bringen Weihnachtsstimmung nach Hause

Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

Eigentlich sollte derzeit der Nürnberger Christkindlesmarkt Besucher aus aller Welt willkommen heißen, aufgrund der Corona-Pandemie findet der Markt nicht statt. Die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) hat, gemeinsam mit der Stadt Nürnberg, verschiedene Angebote erarbeitet, die die weihnachtliche Stimmung aus Nürnberg nach Hause bringen.

"Gerade in den aktuellen Zeiten haben viele Menschen Sehnsucht nach einer besinnlichen Weihnachtszeit und der Nürnberger Christkindlesmarkt ist weltweit berühmt für seine besondere Atmosphäre. Um ein positives Zeichen aus Nürnberg zu senden, haben wir digitale Angebote erarbeitet," sagt Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der CTZ.

So finden Nutzer auf der Webseite des Christkindlesmarktes alle Markthändler, die über eine Bestellmöglichkeit ihrer Produkte verfügen. Die Händlersuche lässt sich nach verschiedenen Kategorien, wie z. B. Spielwaren oder Weihnachtsdekoration, filtern. Insgesamt sind 70 Markthändler mit ihren Angeboten vertreten.

Eine weitere Möglichkeit, verschiedene Produkte vom Markt zu erwerben, ist das Nürnberger Christkindlesmarkt-Paket "Das Gefühl für Zuhause". Das Basis-Paket beinhaltet eine vielfältige Auswahl an Lizenzprodukten - von der Christkindlesmarkt-Tasse über Glühweingewürz, Zwetschgenmännle, Rauschgoldengel bis hin zu Elisenlebkuchen. Weitere Christkindlesmarkt-Produkte, wie beispielsweise ein Windlicht oder handgesiedete Seife, sind zusätzlich bestellbar. Das Paket ist über den Online-Shop der CTZ sowie in der Tourist Information am Hauptmarkt 18 erhältlich und kostet 32,50 Euro.

Da das Nürnberger Christkind in diesem Jahr weder die Termine auf dem Christkindlesmarkt, noch in den öffentlichen Einrichtungen wahrnehmen kann, geht ab dem 1. Dezember 2020 ein digitaler Adventskalender online. Jeden Tag um 17 Uhr öffnet sich ein Türchen und das Christkind liest Geschichten und Gedichte vor und gibt Basteltipps.

Webseite des Nürnberger Christkindlesmarktes: https://www.christkindlesmarkt.de/

Online-Shop Paket:"Nürnberger Christkindlesmarkt - das Gefühl für Zuhause":

http://tourismus.nuernberg.de/shop/lizenzprodukte-christkindlesmarkt.html

Digitaler Adventskalender mit dem Nürnberger Christkind:

https://www.christkindlesmarkt.de/das-christkind/adventskalender

Video "Der Nürnberger Christkindlesmarkt vermisst Dich":

https://www.youtube.com/watch?v=3us4AtekCno

