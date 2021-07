PHOENIX

phoenix-Doku erhält Preis des Deutschen Jagdverbandes

Bonn (ots)

Die ZDF-Korrespondentin in Südafrika, Sandra Theiß, ist für ihre phoenix-Doku "Simbabwe - Trophäenjagd für den Tierschutz?" mit dem Journalistenpreis "Wildtier und Umwelt" des Deutschen Jagdverbandes ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte, dass Sandra Theiß in ihrem Film Trophäenjagd-Befürworter und -Gegner gleichermaßen zu Wort kommen lasse. Sie zeige klar, dass Jagdprojekte und ein gutes Management bedrohten Arten das Überleben sichern können. "Mit packenden Aufnahmen lässt die Autorin die Zuschauerinnen und Zuschauer etwa an einer erfolgreichen Umsiedlung einer Elefantenfamilie teilhaben - ein emotionaler Höhepunkt. Eindrucksvolle Aufnahmen, eine gut aufbereitete Recherche und leidenschaftliche Statements schaffen einen fairen Faktenausgleich und fesselnde Atmosphäre", so die Jury.

Die 45-minütige phoenix-Dokumentation wurde am 6. August 2020 in der Reihe mein ausland erstausgestrahlt und ist in Kooperation mit dem ZDF-Studio Johannesburg und dem ZDF-auslandsjournal entstanden. Im ZDF lief eine kürzere Fassung der Doku unter dem Titel "planet e.: Artenschutz mit dem Gewehr - Chancen und Risiken der Trophäenjagd". Sandra Theiß besuchte für den Film ein privates Wildreservat eines Deutschen in Simbabwe, das sich zu einem großen Teil durch die Trophäenjagd finanziert. Einzelne Tiere werden zum Abschuss freigegeben, um mit den Einnahmen die übrigen Tiere zu schützen. In der Dokumentation zeigt sie zudem eine spektakuläre Umsiedlung einer ganzen Elefantenfamilie in ein anderes Schutzgebiet.

phoenix wiederholt die Dokumentation in den nächsten Tagen mehrmals: Am Sonntag, 18. Juli 2021, um 22.30 Uhr; am Montag, 19. Juli 2021, 3.30 Uhr, am Donnerstag, 22. Juli 2021, 6.30 Uhr, und am Samstag, 24. Juli 2021, 12.15 Uhr.

Online ist der Film hier abrufbar: https://phoenix.de/s/sa

