phoenix runde: Zwischen Sorglosigkeit und Alarmismus - Delta-Variante in Europa - Donnerstag, 1. Juli 2021, 22.15 Uhr

Die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch: Die Inzidenzen in Deutschland sind zwar niedrig, doch die Sorge ist groß. Während in Deutschland strengere Regeln für Reiserückkehrer diskutiert werden, hadern andere Länder bereits mit steigenden Corona-Zahlen. Insbesondere Israel, mit einer hohen Impfquote, hat Schutzmaßnahmen wieder eingeführt. Und auch in Portugal grassiert die Delta-Variante bereits und sorgte dafür, dass viele Touristen das Land verlassen haben.

Welche Gefahr geht von der Delta-Variante aus? Wie kann Deutschland die gleichen Fehler wie im Sommer 2020 vermeiden? Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte man im Urlaub beachten?

Anke Plättner diskutiert mit:

Prof. Timo Ulrichs, Virologe Akkon-Hochschule Berlin

Michael Bewerunge, ZDF-Korrespondent Israel

Rena Lehmann, Neue Osnabrücker Zeitung

Miguel Szymanski, Journalist und Publizist

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell