FDP-Generalsekretär Volker Wissing: Liberale bereit für Koalitionsgespräche

Bonn / Berlin (ots)

Nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt betont der FDP-Generalsekretär, Volker Wissing, die Bereitschaft seiner Partei mitzuregieren. "Die Regierungsbildung muss nun von der CDU ausgehen [...] Wir sind natürlich gesprächsbereit", sagte Wissing im phoenix-Interview. Wissing unterstreicht damit die Aussage der FDP-Spitzenkandidatin Sachsen-Anhalts, Lydia Hüskens, sie wolle das Land nach vorne bringen. Mit der FDP werde die CDU eine geschlossene und regierungserprobte Partei an ihrer Seite haben: "Die FDP zeigt in mehreren Bundesländern, dass sie seriös und kompetent regieren kann. Und wir sind auch von unserer Geschichte her eine Regierungspartei [...] Jetzt warten wir ab, welche Gesprächsangebote es gibt."

