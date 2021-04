PHOENIX

phoenix persönlich: Wolfgang Thierse zu Gast bei Alfred Schier - Freitag, 16. April 2021, 18.00 Uhr

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, SPD, steht im Mittelpunkt einer erregten Debatte. Er hatte in einem kontrovers diskutierten Meinungsartikel in der FAZ über Identitätspolitik, Gendersprache und eine zunehmende Entfremdung der Milieus nachgedacht und sich auch die Kritik der SPD-Parteiführung zugezogen. In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Alfred Schier mit Wolfgang Thierse über die Spaltung der Gesellschaft, die Schwäche der SPD, Identitätspolitik und political correctness.

