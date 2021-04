PHOENIX

phoenix runde: Die K-Frage - Die Union vor der Zerreißprobe? - Donnerstag, 15. April 2021, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Diskutieren sie noch oder streiten sie schon? Die Union sucht ihren Kanzlerkandidaten und gerät zunehmend in Schieflage. Aus "Söder oder Laschet" scheint ein "Söder gegen Laschet" zu werden. Bayerns CSU-Ministerpräsident gewinnt immer mehr Rückhalt in der Schwesterpartei. Doch auch CDU-Parteichef Armin Laschet hat Unterstützer. Eine Patt-Situation, denn keiner will das Feld räumen.

Welche Sprengkraft hat der Machtkampf um die K-Frage für CDU/CSU? Welche Spuren wird er hinterlassen? Setzt er einen Spaltpilz in die Union?

Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:

- Heribert Prantl, Publizist

- Robin Alexander, Die Welt

- Prof. Astrid Lorenz, Politikwissenschaftlerin Universität Leipzig

(Wiederholung 24:00 Uhr)

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell