PHOENIX

unter den linden: Nach dem Freispruch - welche Rolle spielt Trump jetzt? - Montag, 15. Februar 2021, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Am Wochenende ist auch das zweite Impeachment-Verfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gescheitert. Die Stimmen von sieben republikanischen US-Senatoren reichten nicht aus, um Trump der Anstiftung zum Aufruhr zu überführen und ihn für die Stürmung des Kapitols zur Verantwortung zu ziehen. Damit werden sich in Zukunft möglicherweise die Gerichte beschäftigen. Der Ex-US-Präsident kündigte nach dem Freispruch an, weiterhin politisch aktiv zu bleiben: "Das ist erst der Anfang unserer historischen, patriotischen und wunderschönen Bewegung, um Amerika wieder großartig zu machen."

Die Republikaner sind gespalten wie nie zuvor. Die US-Demokraten nehmen die Regierungsgeschäfte auf und versuchen sich den drängenden politischen Fragen zu widmen. Wie geht es weiter in den USA?

Eva Lindenau spricht mit dem ehemaligen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Gregor Gysi, dem außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell