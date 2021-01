PHOENIX

internationaler frühschoppen: Der Amtswechsel - Trumps letzte Stunden im Weißen Haus - Sonntag, 17. Januar 2021, 12.00 Uhr

Es ist das erste Mal in der Geschichte: Nachdem er seine Anhänger zum Ansturm auf das Kapitol anstachelte, hat das Repräsentantenhaus erstmals ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen denselben US-Präsidenten eingeleitet. Donald Trumps Abgang scheint ein schmachvoller zu werden: Zahlreiche Unternehmen distanzieren sich nun von ihm, Twitter und Facebook haben seine Konten gesperrt. Doch der Impeachment-Prozess selbst wird im Senat nicht vor Joe Bidens Vereidigung am kommenden Mittwoch beginnen. Während sich Washington auf weitere gewaltsame Proteste bewaffneter Trump-Fans vorbereitet, sind die Hoffnungen Europas auf eine bessere transatlantische Zusammenarbeit groß.

Wie gefährlich kann Trump als amtierender US-Präsident noch werden? Welche Erfolgsaussichten hat das neuerliche Impeachment-Verfahren und welche Konsequenzen könnten daraus folgen? Was bleibt von seiner Politik? Gelingt es seinem Nachfolger Joe Biden, die USA wieder zu einen und alte Bündnisse wiederzubeleben? Was darf Europa vom neuen US-Präsidenten erwarten - und was nicht?

Eva Lindenau diskutiert mit:

- Alexandra von Nahmen, Deutsche Welle Brüssel

- Verena Bünten, ARD-Studio Washington

- Matthew Karnitschnig, Politico

- Georg Mascolo, Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung

