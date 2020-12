PHOENIX

Aktuelle Entscheidungen zum Lockdown und zum Brexit - Sondersendungen bei phoenix am Sonntag, 13. Dezember 2020 - Pressekonferenzen in Berlin und Brüssel live

Medienberichten zufolge wollen die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag in einer Videokonferenz über die Corona-Lage beraten und wahrscheinlich weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus beschließen. Wenn sie die Ergebnisse in einer Pressekonferenz präsentieren, dann wird phoenix diese PK live und mit Gebärdensprache übertragen. Eine offizielle Bestätigung seitens der Bundesregierung liegt derzeit noch nicht vor.

Ebenso wird phoenix am Sonntag live aus Brüssel bzw. London berichten, wenn es neue Entwicklungen zum Brexit-Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien geben sollte. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte für Sonntag eine Entscheidung angekündigt.

Ungeachtet der möglichen Pressekonferenzen-Übertragungen informiert phoenix-Moderatorin Tina Dauster um 13.00 und 17.00 Uhr in "phoenix vor ort"-Sondersendungen live aus dem Bonner Studio über die aktuelle Nachrichtenlage zu beiden Themen.

