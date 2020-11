PHOENIX

die diskussion: Festakt zum 75. Jahrestag der Nürnberger Prozesse - Sonntag, 22. November 2020, 13.00 Uhr

BonnBonn (ots)

phoenix sendet am kommenden Sonntag eine Zusammenfassung des Festaktes der Stadt Nürnberg zum Gedenken an den 75. Jahrestag des Beginns der Nürnberger Prozesse. Die Veranstaltung findet am Freitag, 20. November 2020, statt und besteht aus Grußworten, einer Festrede und einem Podiumsgespräch. Ehrengast des Abends ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Veranstaltung findet im Saal 600, dem historischen Ort der Nürnberger Prozesse, statt.

Weitere Gäste des Abends sind:

- Markus Söder (Ministerpräsident Bayern) - Fatou Bensouda (Chefanklägerin vor dem Internationalen Strafgerichtshof, Niederlande) - Angelika Nußberger (Juristin, Wissenschaftlerin, ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte) - Philippe Sands (Jurist, Wissenschaftler, Völkerrechtler, Autor, Großbritannien) - Christophe Eick (Leiter der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts sowie Völkerrechtsberater der Bundesrepublik Deutschland)

Des weiteren gibt es Videobotschaften von

- Benjamin Ferencz (ehemaliger Chefankläger im Fall 9 der sog. Nürnberger Nachfolgeprozesse) - Außenminister Michael Pompeo (USA) - Außenminister Dominic Raab (GB) - Außenminister Jean-Yves Le Drian (Frankreich) - Außenmininster Sergei Lawrow (Russland)

Das Podiumsgespräch moderiert phoenix-Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster.

Weitere Details zur Sendung finden Sie hier: https://phoenix.de/s/Fn

