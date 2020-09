PHOENIX

phoenix plus: Trump vor der Wahl - Bilanz einer Amtszeit - 24. September 2020, 12.45 Uhr

Bonn (ots)

Donald Trump strebt eine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Diesem Ziel ordnet er alles Handeln unter. Die Bilanz seiner ersten Amtszeit ist aus Sicht seiner Anhänger erfolgreich: Er hat zahlreiche seiner Wahlversprechen umgesetzt, internationale Verträge gekündigt, folgt seinem Slogan "Amerika First" und droht über sein Lieblingsmedium Twitter unentwegt allen, die seinen Vorstellungen nicht folgen. Seine Gegner hingegen kritisieren seinen Führungsstil, sein rüpelhaftes Auftreten auf internationaler Bühne, das Ausscheren der USA aus internationalen Gremien und das Fördern der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Die Corona-Pandemie traf den Präsidenten unvorbereitet, sein Krisenmanagement gilt als katastrophal. Inzwischen zählen die USA über 200.000 Corona-Tote. Und dennoch: Auch wenn sein demokratischer Kontrahent Joe Biden in Umfragen vorn liegt, ist nicht ausgeschlossen, dass Trump erneut das Rennen macht.

Film von Ursula Wissemann

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell