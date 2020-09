PHOENIX

CSU-Parteitag live bei phoenix - Samstag, 26. September 2020, 13.00 Uhr

Bonn (ots)

Der CSU-Parteitag findet am kommenden Samstag, den 26. September, erneut ausschließlich digital statt. Im Frühjahr hatte die CSU bereits mit einer überschaubaren Anzahl von Mitgliedern den ersten Parteitag in digitaler Form abgehalten. Nun sollen rund 800 Delegierte mitwirken und digital über eine Vielzahl von Anträgen abstimmen. Ein Präsenz-Treffen hat die CSU aufgrund der hohen Corona Infektionszahlen in München auf nächstes Jahr verschoben.

Im Mittelpunkt des Parteitags steht eine Grundsatzrede von Parteichef Markus Söder sowie die inhaltliche Diskussion über knapp 150 Anträge. Der Umbau der Parteizentrale in München wurde gerade pünktlich zum Parteitag fertig, sodass am Samstag der digitale Parteitag über ein eigenes Fernsehstudio gesteuert und moderiert werden kann.

phoenix berichtet von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr ausführlich und live über den CSU-Parteitag. Durch die Sondersendung führt phoenix-Moderatorin Constanze Abratzky, die das Parteigeschehen einordnet und analysiert. Im Bonner Studio ist Prof. Thomas Poguntke, Politikwissenschaftler der Universität Düsseldorf, bei Moderator Stephan Kulle zu Gast und unterstützt ihn bei der politischen Einschätzung des Parteitagsgeschehens.

