PHOENIX

phoenix runde: Gefahr durch Rechtsextremismus - Was ist zu tun? Donnerstag, 03. September 2020, 22:15 Uhr

Bonn (ots)

Die rechtsextreme Szene in Deutschland wächst und gewinnt an Einfluss. Dies zeigen auch die Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Lange wurde die Gefahr von rechts unterschätzt.

Die Politik will handeln, gerade auch nach den Anschlägen von Hanau und Halle und nach dem Mord an Walter Lübcke. Bis Oktober soll ein konkreter Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland vorliegen.

Welche Konzepte sind sinnvoll? Was ist bislang versäumt worden?

Anke Plättner diskutiert mit:

Jörg Radek, Gewerkschaft der Polizei

Mehmet Gürcan Daimagüler, NSU-Opferanwalt

Katharina Nocun, Autorin, Bloggerin und Politikwissenschaftlerin

Frank Jansen, Der Tagesspiegel

Wiederholung 24:00 Uhr

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell