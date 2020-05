PHOENIX

phoenix persönlich: Walter Kohl zu Gast bei Inga Kühn - Freitag, 22. Mai 2020, 18.45 Uhr

Bonn (ots)

In "phoenix persönlich" spricht Inga Kühn mit dem Unternehmensberater und Sohn von Helmut Kohl Walter Kohl über die Herausforderungen, die die Corona-Krise stellt. Er äußert sich zu seinen politischen Ambitionen und spricht darüber, wie er seine existenzielle Lebenskrise gemeistert hat. Der Volkswirt und Historiker Walter Kohl fordert mit Blick auf die Proteste gegen die Corona-Politik der Bundesregierung zur Differenzierung auf: "Ich kann Menschen verstehen, die sagen, warum ist es in einem Bundesland so und in einem anderen Bundesland so. Was ich überhaupt nicht verstehen kann ist, dass gewisse Leute sich profilieren mit völlig absurden Thesen, die auch international überhaupt nicht gedeckt werden." Kohl warnt: "Es kann nicht sein, dass das dann sozusagen zu einer politischen Bühne insbesondere von Rechtsradikalen und Leuten, die unseren Staat kaputtmachen wollen, missbraucht wird." Bezüglich der Corona-Maßnahmen hätten wir uns eine Reihe von Dingen von den Koreanern abschauen können, sagt Walter Kohl, der mit einer Koreanerin verheiratet ist und verweist beispielsweise auf die Digitalisierung. "Und jetzt eben auch die klare Erkenntnis, die Maske mag vielleicht nicht mich schützen, aber sie schützt dich. Und wenn jeder eine Maske hat, dann ist es natürlich auch eine positive Sache." Kohl weiter: "Wir müssen als Deutsche auch akzeptieren, dass andere Kulturen Dinge vielleicht besser lösen als wir und ein stückweit auch hier von unserem hohen Ross runterkommen."

