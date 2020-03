PHOENIX

phoenix runde: Coronavirus und die Börse - Was wird aus unserem Geld?, Mittwoch, 11. März 2020, 22.15 Uhr

Schwarzer Montag an den Börsen. Das Coronavirus lässt die Kurse abstürzen.

Der Dax verliert so viel wie in den Tagen der Finanzkrise 2008. Der Handel an der New Yorker Börse wurde sogar kurzzeitig ausgesetzt. Besonders unter Druck: Banken und Versicherungen. Große Erwartungen werden nun auch an die Zentralbanken gerichtet.

Wie schlimm ist der Kurseinbruch wirklich? Sind Sparkonten und Lebensversicherungen in Gefahr? Welche Auswirkungen hat der Crash für die Bürger?

Alexander Kähler diskutiert mit:

- Prof. Wolfgang Gerke, Präsident Bayerisches Finanz Zentrum München - Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur Finanztip - Sissi Hajtmanek, Wirtschaftsjournalistin - Ingo Schröder, Finanzpsychologe und Berater

