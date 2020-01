PHOENIX

phoenix runde: Rücktritt in Moskau - Welchen Plan hat Putin? -Donnerstag, 16. Januar 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Paukenschlag in Moskau! Die russische Regierung unter Ministerpräsident Medwedjew tritt zurück, um Putins Verfassungsreform zu unterstützen. Der russische Präsident will mit der Reform dem Parlament mehr Macht geben. Es soll das Kabinett und den Ministerpräsidenten benennen können. Das erklärte er in seiner Rede zur Lage der Nation. Unangetastet bleibt laut Putin das Präsidialsystem. Was steckt hinter der Verfassungsreform?

Alexander Kähler diskutiert mit:

Alexander Rahr, Deutsch-Russisches Forum Jürgen Trittin, B´90/Grüne, Mitglied deutsch-russische Parlamentariergruppe Gesine Dornblüth, freie Journalistin Andrey Gurkov, russischer Journalist

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell