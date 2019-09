PHOENIX

phoenix live: "Emergency Debate" im britischen Unterhaus, Dienstag, 3. September 2019, 15.30 Uhr

Im Zuge des Brexits trifft sich Premierminister Boris Johnson am Dienstag, den 3. September, mit den No-Deal-Gegnern im britischen Unterhaus. Diese kündigten an, ein Gesetz verabschieden zu wollen, das es der Regierung unmöglich machen würde, das Land ohne Abkommen aus der EU zu führen. Ob die Zeit dafür ausreicht, ist jedoch unklar. Notfalls wollen die Abgeordneten ihre Sitzungen bis spät in die Nacht und auch auf das Wochenende ausdehnen.

phoenix berichtet ab 15.30 Uhr in einer verlängerten Ausgabe von "phoenix vor ort" über die aktuellen Entwicklungen und zeigt die "Emergency Debate" live aus dem britischen Unterhaus.

