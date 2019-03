The Retail Performance Company GmbH

Kulinarik trifft auf Design: Einblicke in die moderne Customer Journey mit dem No-Line Dinner von rpc

Im Rahmen der Munich Creative Business Week veranstaltet rpc - The Retail Performance Company am 13. März das No-Line Dinner - eine kulinarische Reise zur Kundeninteraktion von morgen. Den Gästen werden spannende Informationshappen aus den Bereichen Design, Strategie, Data Analytics, Customer Experience Design und Consulting vermittelt. Vom App-Etizer über Foodpairing bis hin zum Speculative Snacking - der Blick über den Tellerrand ist inklusive. Begleitet wird die Veranstaltung von dem Konzeptionisten und Kreativen Jörg Sellerbeck, der die Methodologie der "Kulinarik als Kommunikationsmedium" an der Schnittstelle zwischen Kulinarik und Szenografie etabliert.

"Wir inszenieren mit unserem No-Line Dinner ein Kundenerlebnis, indem wir Kulinarik spielerisch mit unseren Kompetenzen verknüpfen. Eine spannende Kombination, die unseren Gästen viel Raum für Inspiration und neue Begegnungen bietet", sagt Jan Schemuth, Managing Director von rpc. Die Besucher des No-Line Dinners werden bei dem Rundgang durch das rpc-Büro verschiedene kulinarische Stationen durchlaufen, die ihnen gleichzeitig exklusive Einblicke in die moderne Customer Journey geben: Die Customer-Eperience-Expertin Maike Burger zum Persona-Design, Data-Analytics-Expertin Dr. Doris Prauschke zum Predictive Modelling, Change-Management-Expertin Kerstin Thinnes zur agilen Transformation sowie Customer-Experience-Design-Experte Felix Brennecke zu aktuellen Trends im Bereich Retail Design.

Mit der Teilnahme an der Munich Creative Business Week geht rpc einen weiteren Schritt in Richtung Design. "Bei rpc vollziehen wir einen Wandel von einer klassischen Unternehmensberatung zu einer Customer-Experience-Beratung, die strategische und digitale Consulting-Kompetenz und Design Know How verknüpft", sagt Bernd Eigenstetter, Partner bei rpc und Leiter der Linie Customer Experience Design. "Für die Schaffung der perfekten Kundenerlebnisse ist es uns wichtig, Customer Experience Design im Leistungsportfolio von rpc fest zu verankern. Unser Ziel ist es, Sinneserlebnisse zu gestalten, die dauerhafte Beziehungen zum Endkunden ermöglichen.

Das No-Line Dinner findet am 13. März 2019 um 18:30h in den Geschäftsräumen von rpc in der Pelkovenstraße 145 in München statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen zur Veranstaltung inklusive Anmeldung finden Sie unter http://ots.de/stSQ1f

The Retail Performance Company

The Retail Performance Company (rpc) ist eine Beratung, die Unternehmen bei vertrieblichen Fragestellungen unterstützt. Mit den Service-Bereichen Consulting, Coaching, Qualification, Talent Management, Customer Experience Design und Data Analytics bieten wir unseren Kunden ganzheitliche Lösungen an, um sie auf dem Weg zu einer kundenorientierten Transformation zu begleiten. Unser Fokus liegt auf der Schaffung inspirierender Kundenerlebnisse für eine nachhaltige und wertschöpfende Beziehung zwischen Marken und Endkunden. rpc wurde im Jahr 2013 als Joint Venture von der BMW Group und der h&z Unternehmensberatung AG gegründetes und ist in neun Ländern vertreten. Für weitere Informationen: http://www.rpc-partners.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und XING.

