phoenix Themenwoche: "Europas Zukunft" und Sitzungswoche Europa Parlament, ab Samstag, 23. März 2019

Europa steht in diesem Jahr bei phoenix mehr denn je im Fokus. Wenn der "Brexit" nicht in letzter Minute verschoben wird, dann wird der erste Austritt eines EU-Mitgliedes aus der Europäischen Union am 29. März vollzogen - dieses Datum wird in die Geschichte eingehen. Auch aus diesem Anlass widmet phoenix sich in der "Brexit-Woche" mit dem Themenschwerpunkt "Europas Zukunft" (23. bis 31. März 2019) noch intensiver den Chancen und der Vielfalt unseres Kontinents.

Wir berichten über den Fortgang der "Brexit"-Debatten im britischen Unterhaus und ergänzen die aktuelle Ereignisberichterstattung in dieser Woche durch einordnende Gesprächs- und Diskussionssendungen sowie durch vertiefende bildstarke Dokumentationen und Reportagen über Großbritannien und weitere EU-Länder.

