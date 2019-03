PHOENIX

phoenix runde: Brexit-Showdown - Kommt der Deal oder nicht? - Dienstag, 12. März 2019, 22.15 Uhr

Der nächste Akt im Brexit-Drama. An diesem Dienstag stimmt das britische Unterhaus wieder über den Austritt aus der Europäischen Union ab. Nachverhandlungen mit Brüssel waren bisher ergebnislos. Premierministerin Theresa Mays wirbt also erneut um Zustimmung für ihren bereits abgelehnten Plan. Das Ergebnis ist so ungewiss wie eh und je. Sollte aber Mays Vorschlag erneut abgelehnt werden, stehen in den kommenden Tagen Abstimmungen über einen No-Deal-Brexit oder eine Verschiebung des Austrittstermins auf der Tagesordnung.

Kassiert Theresa May die nächste Niederlage? Welchen Deal wollen die Briten eigentlich? Diese und weitere Fragen diskutiert Anke Plättner mit ihren Gästen:

- Prof. Anthony Glees, Politikwissenschaftler, The University of Buckingham - Derek Scally, Korrespondent, Irish Times - Prof. Magnus Brechtken, Historiker, stellv. Direktor Institut für Zeitgeschichte München - Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin

