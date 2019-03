phoenix premiere: mein ausland: Wenn Mädchen Bräute werden - Kinderehen in Indonesien - Freitag, 08. März 2019, 17.15 Uhr

PHOENIX

mein ausland: Wenn Mädchen Bräute werden - Kinderehen in Indonesien - Freitag, 08. März 2019

Offiziell ist die Kinderhochzeit in Indonesien verboten. Dennoch werden auf dem Inselarchipel mehr Kinder verheiratet als in jedem anderen Land in Asien. Laut Unicef sind 14 Prozent der Mädchen verheiratet, bevor sie 18 sind.

Jetzt aber regt sich Widerstand bei den indonesischen Frauen. Mithilfe staatlicher Programme sind auf immer mehr Inseln Betroffene selbst unterwegs, um vor den Gefahren zu früher Ehen zu warnen.

Die ARD-Korrespondentin Annette Dittert hat zwei von ihnen begleitet. Ibn Raihan und ihre Freundin Ulla, die es sich zum Ziel gemacht haben, vor allem die jungen Mädchen auf ihrer Insel Lombok zu mehr Selbstbewusstsein zu erziehen. Mit einem Moped fahren sie über Land, zeigen Filme und reden vor allem über ihre eigenen leidvollen Erfahrungen. Zwei mutige Frauen, die ein Zeichen setzen wollen.

