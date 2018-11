Sonderprogramm zu EU-Gipfel, Parteitag Europäische Grüne und CSU-Delegiertenversammlung

Bonn (ots) - Das aktuelle phoenix Sonderprogramm steht am Wochenende ganz im Zeichen Europas:

Am Sonntag wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs den Brexit-Vertrag offiziell unterzeichnen. Die britische Premierministerin Theresa May erhofft sich letzte Zugeständnisse seitens der EU und trifft sich im Vorfeld mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Zudem ist ein Treffen von Juncker mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte wegen des defizitären italienischen Haushaltsentwurfs geplant. phoenix berichtet am Sonntag in speziellen "vor Ort"-Sendungen um 11.15 Uhr und 13.00 Uhr vom Brexit-Gipfel in Brüssel. Moderatorin Tina Dauster ordnet die Ereignisse gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Prof. Andreas Nölke von der Goethe Universität in Frankfurt/Main ein. Das Geschehen in Brüssel fasst phoenix-Reporter Christoph Nüse zusammen.

Am Samstag berichtet phoenix ab 16.00 Uhr vom Parteitag der Europäischen Grünen in Berlin. Es wird erwartet, dass die Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen Ska Keller als eine der beiden Spitzenkandidaten für die EU-Wahl 2019 aufgestellt wird. Reporterin vor Ort ist Ines Arland.

Die CSU trifft sich an diesem Wochenende zu einer Bundesdelegiertenkonferenz in München, um die Kandidaten für die Europawahl im Mai nächsten Jahres zu benennen. phoenix fasst die Ereignisse zusammen und zeigt Ausschnitte aus den Reden von Bundesinnenminister Horst Seehofer und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber. Im Studio beurteilt die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Uni Bonn das Parteitagsgeschehen in München und Berlin.

