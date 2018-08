phoenix vor ort: Demonstrationen in Chemnitz - Samstag, 1. September 2018, 17.15 Uhr

Bonn (ots) - Nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage kommt Chemnitz auch am Wochenende nicht zur Ruhe. Unter dem Motto "Es reicht! Herz statt Hetze" findet am Samstag, 1. September 2018, eine große Demonstration statt, an der unter anderem die Grünen-Politiker Annalena Baerbock und Cem Özdemir, die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil teilnehmen wollen. Ebenfalls für Samstag rufen AfD und die Pegida-Bewegung zu einem sogenannten Schweigemarsch auf. Auch die Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" hat eine Demonstration angekündigt. Im Bonner Studio beobachtet Moderator Stephan Kulle mit dem Politikwissenschaftler Professor Frank Decker von der Universität Bonn das Geschehen.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell