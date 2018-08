phoenix vor ort: Politischer Frühschoppen auf dem Volksfest Gillamoos in Abensberg - Montag, 3. September 2018, 10.00 Uhr

Bonn (ots) - Der Gillamoos in Abensberg gehört zu den größten und ältesten Volksfesten in Niederbayern. Am Volksfestmontag treten regelmäßig hochrangige Politiker zeitgleich in mehreren Bierzelten auf und liefern sich einen Schlagabtausch. phoenix berichtet ab 10.00 Uhr vom Gillamoos, der für die Politiker kurz vor der Landtagswahl in Bayern eine wichtige Bühne ist. In einer mehr als vierstündigen Sendung zeigt phoenix die Reden von Markus Söder (CSU, Ministerpräsident Bayern), Andrea Nahles (SPD-Parteivorsitzende), Jörg Meuthen (AfD-Bundessprecher), Cem Özdemir (Ex-Bundeschef B'90/Grüne), Martin Hagen (FDP-Spitzenkandidat) und Hubert Aiwanger (Bundes- und Landeschef Freie Wähler). Reporter Hans-Werner Fittkau ist mit Roman Deininger von der "Süddeutschen Zeitung" vor Ort.

