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Vorgestellt im Belvedere Museum Wien - LEGO® Art Masterpiece: Gustav Klimt - Der Kuss

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Wien (ots)

Mit 4.000 Teilen ist das LEGO® Art Bauset Der Kuss das bisher größte LEGO Art Meisterwerk.

das bisher größte LEGO Art Meisterwerk. Eine eindrucksvolle dreidimensionale Interpretation eines der berühmtesten Gemälde der Welt - neu erschaffen mit goldenen LEGO Elementen, geschichteten Texturen und speziell dekorierten Teilen.

In Zusammenarbeit mit dem Belvedere Museum in Wien entwickelt, wird das Set ab 1. August 2026 erhältlich sein.

Die LEGO Gruppe lädt gemeinsam mit dem Belvedere Museum Fans dazu ein, das goldene Zeitalter der Kunst mit dem neuen LEGO Art Set Gustav Klimt - Der Kuss zu entdecken. Dieses LEGO Art Set mit 4.000 Teilen ist eine eindrucksvolle dreidimensionale Hommage an eines der berühmtesten Gemälde der Welt und zugleich das bisher größte LEGO Art Masterpiece.

Inspiriert von Klimts gefeiertem Meisterwerk Der Kuss fängt das Set die Emotionen, die Ornamentik und die leuchtende Farbpalette ein, die das Werk des österreichischen Malers der Moderne und die Wiener Secession prägten. Durch LEGO Steine neu interpretiert, wird das Kunstwerk zu einem immersiven, kreativen Erlebnis, das Kunst, Design und achtsames Bauen vereint.

In Zusammenarbeit mit dem Belvedere Museum in Wien entwickelt, wo das Originalgemälde dauerhaft ausgestellt ist, gibt das Set Klimts unverwechselbaren Stil mit geschichteten Texturen und fein ausgearbeiteten Details getreu wieder. Verzierte Kreise, Spiralen, Blumen, metallisch-goldene Elemente und die vertrauten LEGO Noppen verschmelzen, um das sich umarmende Paar eindrucksvoll haptisch darzustellen.

Zum Designprozess sagte Milan Madge, Master Model Designer bei der LEGO Gruppe: "Klimts Der Kuss mit LEGO Steinen nachzubilden, war eine einzigartige kreative Herausforderung. Es galt, seine reichen Texturen, die goldenen Farbtöne und die feinen Details einzufangen und zugleich dem Original treu zu bleiben. Durch die Kombination goldener LEGO Elemente mit speziell dekorierten Teilen konnten wir die charakteristischen Schattierungen und Oberflächentexturen des Kunstwerks in ein Bauerlebnis übersetzen, das seine außergewöhnliche Schönheit feiert."

Begleitend zum Launch hat die LEGO Gruppe eine Podcast-Folge produziert - mit dem Master Model Designer Milan Madge und Stephanie Auer, Kuratorin für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts am Belvedere Museum. Das Gespräch ist ab dem 1. August auf LEGO.com/TheKiss, Spotify und YouTube verfügbar und beleuchtet Klimts künstlerisches Erbe und den kreativen Prozess hinter der Umsetzung von Der Kuss in Form von LEGO Steinen - der perfekte Podcast, um vollständig in das Bauerlebnis einzutauchen.

Stephanie Auer über die Zusammenarbeit: "Als Kuratorin an der Adaption von Klimts Der Kuss zu einem LEGO Art Set mitzuwirken, war eine einmalige Erfahrung. Gemeinsam mit Milan Madge haben wir intensiv über Gustav Klimts Symbolik, Ornamentik und künstlerische Techniken gesprochen - und darüber, wie sich diese mit LEGO Steinen darstellen lassen. Charakteristische Merkmale wie die Flächigkeit und die Komposition wurden sorgfältig in LEGO Bausteine übersetzt - stets mit dem Ziel, dem Geist des Originals treu zu bleiben."

Zur Abrundung der Bauerfahrung bietet das Set zudem ein fesselndes Erlebnis über die LEGO Builder App mit interaktiven 3D-Bauanleitungen, über die die Baumeister:innen ihren Fortschritt an einem Ort verfolgen können.

Das LEGO Art Gustav Klimt - Der Kuss (31221) ist ab 1. August 2026 im Rahmen des LEGO Insiders Early Access* und ab 4. August 2026 für alle erhältlich, zum Preis von 299,99 EUR. Mehr Informationen und Kauf unter LEGO.com/TheKiss, in Ihrem nächstgelegenen LEGO Store oder bei ausgewählten Händlern.

*LEGO Mitgliedschaft erforderlich, es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bildmaterial finden Sie im deutschsprachigen Newsroom oder unter diesem Link.

Passwort: LEGODerKuss2026!

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Produktinformation:

LEGO® Art Gustav Klimt - Der Kuss

Produktnummer: 31221

31221 Alter: 18+

18+ Elemente: 4000

4000 UVP: 299,99 EUR

299,99 EUR Kaufmöglichkeiten:

LEGO Insiders Early Access: 1. August 2026

Für alle: 4. August 2026

CTA: LEGO.com/TheKiss

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO® System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.

Über das Belvedere Museum

An drei Standorten präsentiert die Österreichische Galerie Belvedere österreichische Kunst im internationalen Kontext. Das barocke Ensemble von Oberem und Unterem Belvedere mit seinem weitläufigen Garten zählt zum UNESCO-Welterbe. Die bedeutende Kunstsammlung reicht vom Mittelalter bis in die Gegenwart und umfasst die weltweit größte Sammlung von Gemälden Gustav Klimts. Weitere Highlights sind herausragende Werke des Wiener Biedermeier, des österreichischen Barock, der Wiener Moderne um 1900 sowie des französischen Impressionismus. Mit über zwei Millionen internationalen Besucher:innen im Jahr 2025 zählt das Belvedere zu den meistbesuchten Museen Österreichs. Kontinuierliche Innovation und die konsequente Weiterentwicklung digitaler Angebote sichern seine Position als eines der führenden Museen auch in Zukunft. Weitere Informationen: www.belvedere.at.

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