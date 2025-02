LEGO GmbH

Bau Spannung in 2025 mit Nico Hülkenberg: Jubiläumssaison mit der LEGO Gruppe und Formel 1®

München

Zum Start der 75. Jubiläumssaison der Formel 1® geht die LEGO GmbH gemeinsam mit Nico Hülkenberg auf die Überholspur.

Mit der zweiten Produktwelle der LEGO® Formel 1® Kollektion, die ab dem 1. März 2025 erhältlich ist, und den finalen LEGO F1 Sammlerstücken, präsentieren die beiden Marken nun alle Highlights und Aktionen, die während der gesamten Saison bei den Rennen und zu Hause für Begeisterung sorgen werden.

Von der Pole-Position in die LEGO Welt - Nico Hülkenberg entfesselt die Superkräfte des Bauens

2025 wird ein Jahr voller Spannung, Geschwindigkeit und Kreativität - denn KICK Sauber F1 Team Pilot Nico Hülkenberg geht eine neue, aufregende Partnerschaft mit der LEGO Gruppe ein! Neben Nervenkitzel und voller Konzentration auf der Rennstrecke bringt er nun auch die Faszination des Motorsports in die Welt der LEGO Sets. Genau wie beim Rennen, wo jedes Teil präzise ineinandergreifen muss - vom Teamwork in der Boxengasse bis zur perfekten Abstimmung des Autos - kommt es auch beim Bauen mit LEGO Sets darauf an, dass Stein für Stein ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk entsteht. Gemeinsam mit der LEGO Gruppe zeigt er, dass in jedem Fan Superkräfte stecken - sei es beim perfekten Boxenstopp oder beim Bauen der eigenen Rennwelt.

"In der Formel 1 sind Präzision, Team und Fokus unabdingbar - genau wie beim Bauen mit LEGO Sets. Jedes Rennen und jede Session erfordern absolutes Commitment, Teamgeist aber auch Kreativität, um das Maximum herauszuholen. Mit den LEGO F1 Sets können Fans genau diese Superkräfte nun selbst ausleben und ich freue mich, zusammen mit der LEGO Gruppe diese Fähigkeiten auf die heimischen Rennstrecken im Wohnzimmer zu bringen!", so Hülkenberg über seine neue Mission. Mit dieser Partnerschaft verschmelzen Motorsport und LEGO Kreativität wie nie zuvor - Fans dürfen sich auf ein Jahr voller actiongeladener Highlights freuen!

Bei 13 ausgewählten Formel-1-Rennen im Jahr 2025 warten spannende Erlebnisse auf Fans und Familien. In den neuen LEGO Fan Zonen können Besucher:innen spannende "Make and Take"- Bauaktionen erleben, einzigartige Fotomöglichkeiten nutzen und erstmals das komplette LEGO F1 Produktportfolio mit allen zehn F1 Teams bestaunen.

Zusätzlich wird es bei 20 Rennen im Laufe der Saison 2025 Pop-Up LEGO Stores geben. In den sogenannten LEGO Pit Shops können Fans das gesamte Sortiment mit allen zehn F1 Teams aus den Reihen LEGO Speed Champions, LEGO City, LEGO DUPLO® und LEGO Collectibles erwerben.

Auch in den LEGO Stores warten rennsportbezogene Erlebnisse auf Besucher:innen. Dazu gehören ein Racing Ramp Spiel-Erlebnis, coole LEGO F1 Poster als Giveaway und eine Lenkrad-Bauaktivität für Kinder zum Mitnehmen.

In allen LEGOLAND Discovery Centers und LEGO Discovery Centers weltweit gibt es von März bis Juni 2025 exklusive LEGO Formel-1-Events. Bei diesen besonderen Veranstaltungen kommen alle zehn F1 Teams zusammen und bieten eine Vielzahl an Aktivitäten und thematischen Bauerlebnissen. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.legolanddiscoverycenter.com.

Im März 2025 erscheint außerdem eine Sonderausgabe des LEGO Magazins mit einem zweiseitigen LEGO City Rennspiel rund um das LEGO F1 Produktportfolio. In der Juli-Ausgabe wird es zudem eine Aktivität zu den LEGO F1 Collectible Rennwagen geben.

Zusätzlich dürfen sich Fans auf exklusive Livestreams freuen, in denen spannende Einblicke in die Partnerschaft zwischen der LEGO Gruppe und der Formel 1, das Produktportfolio und besondere Aktionen präsentiert werden. Der erste einer Reihe von Livestreams findet am 1. März um 16:00 Uhr auf www.LEGO.com/live/f1 statt.

Auch online gibt es viele Möglichkeiten, die Formel-1-Saison 2025 zu feiern. Auf www.LEGO.com erwarten Familien spannende Aktivitäten und Artikel, und auf www.kids.LEGO.com/f1 können Kinder in einem LEGO F1 Spiel ihre Rennfähigkeiten testen. In der LEGO Play App kann man außerdem der Kreativität freien Lauf lassen und sich mit anderen F1 und LEGO Fans austauschen.

Alle Produkte der LEGO Gruppe und der Formel 1 Kollektion erscheinen Anfang 2025: LEGO DUPLO® und LEGO City sind bereits erhältlich, LEGO Speed Champions folgen am 1. März 2025, und die LEGO Collectibles kommen am 1. Mai 2025 in den Handel.

Alle Produkte sind auf www.LEGO.com und in LEGO Stores weltweit erhältlich. Bildmaterial und weitere Informationen können hier heruntergeladen werden.

