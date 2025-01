LEGO GmbH

Spielwarenmesse Nürnberg: Thomas Müller wird Trainer für mehr LEGO® Kreativität

News bei Thomas Müller zur Spielwarenmesse: Nach seinem spektakulären Wechsel ins LEGO® Team im vergangenen Jahr macht Fußballlegende Thomas Müller jetzt den nächsten Schritt: Zum Start der Spielwarenmesse kündigt er an: Er wird LEGO Trainer. Mit gewohntem Charme, Kreativität und jeder Menge Spielfreude startet er als Markenbotschafter eine neue Mission für Kinder und Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das gemeinsame Ziel: Mehr kreativen Spielspaß in den Alltag bringen.

Deutschlands Spielwaren-Marktführer kündigt die nächste Saison mit Weltmeister Thomas Müller zum Start der Spielwarenmesse in Nürnberg am 28. Januar an, auf der die LEGO Gruppe ihre Produktneuheiten des Jahres 2025 vorstellt. Als LEGO Trainer setzt sich Thomas Müller ab sofort gemeinsam mit dem Unternehmen für mehr Spiel und Spaß im Alltag ein, ganz nach dem Motto "Spielen schenkt Euch Superkräfte". Mit seiner Erfahrung als Fußball-Profi, seinem Humor und seiner Begeisterung bringt Thomas nicht nur Kreativität, sondern auch jede Menge Spielfreude ins Training. "Ich habe als Kind schon festgestellt, dass Spaß, Kreativität und das gemeinsame Erleben für mich bei allem, was wir tun, dazugehören. Es sind diese Emotionen, die wir brauchen, um vorwärtszukommen", so Thomas Müller.

Trainer für Spielfreude

Die Anforderungen des täglichen Lebens lassen häufig wenig Raum für Spiel und Kreativität - dabei sind genau diese Elemente essenziell für eine ausgeglichene Entwicklung und ein glückliches Leben. Denn Spielen ist mehr als Zeitvertreib: Es fördert Vorstellungskraft, Teamwork, Problemlösungsfähigkeit und nicht zuletzt Freude und Spaß.

Mit #LEGOtrainer steht ab sofort auf dem Spielplan: "Spielfreude in den Alltag zurückbringen - das ist mein Kernthema", so Thomas Müller. Zusammen mit der LEGO Marke begibt er sich deswegen auf die Mission: Kindern und ihren Familien neue Impulse für Spielspaß geben und sie ermutigen, anders zu denken und Dinge auszuprobieren - egal ob auf dem Spielfeld oder beim Bauen mit LEGO Steinen.

"Wir freuen uns auf viele spannende Aktivitäten dieses Jahr mit Thomas Müller, der unsere Überzeugung rund um die positiven Aspekte durch Spiel teilt. Mit Thomas als Trainer inspirieren wir Kinder, Jugendliche, Erwachsene Fans und Familien dazu, dem Spielen wieder mehr Raum im Alltag zu geben", so Theresa Silbereisen, Senior Marketing Director Zentraleuropa der LEGO Gruppe.

Bereits am Sonntag, den 26.01.2025, leitete Thomas Müller als LEGO Trainer eine erste Trainingseinheit mit 22 Kindern im Alter von sechs bis dreizehn Jahren in der Sportschule Oberhaching.

Alle Informationen zur Partnerschaft und Thomas Müller als #LEGOTrainer finden sich auf www.LEGO.com/LEGOtrainer.

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO® System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.

