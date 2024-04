LEGO GmbH

Spielerlebnisse für alle zugänglich machen: LEGO Gruppe, LEGO House und LEGO Foundation bauen Inklusionsinitiativen aus

Bild-Infos

Download

Billund, Dänemark (ots)

Die LEGO Gruppe, das LEGO® House und die LEGO Foundation kündigen heute zum Start des Welt-Autismus-Monats eine Reihe langfristiger Aktivitäten zur Unterstützung von neurodiversen Kindern und Erwachsenen an. Dies ist einer der jüngsten Schritte, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Stärken der LEGO Fans auf der ganzen Welt anzuerkennen und zu berücksichtigen.

Colette Burke, Chief Commercial Officer der LEGO Gruppe, erläutert: "Alle LEGO Unternehmen eint unsere gemeinsame Mission, Kinder als die Zukunfts-Gestalter:innen zu inspirieren und zu fördern. Wir möchten allen Kindern die Möglichkeit bieten, sich mit LEGO Steinen kreativ auszudrücken. Wir wissen, dass neurodiverse Fans aller Altersgruppen unser LEGO Spielsystem schätzen und möchten ihre Kreativität unterstützen, inspirieren und wertschätzen. Wir hoffen, dass die geplanten Veränderungen in unseren Stores, Publikationen und Familienattraktionen einen positiven Einfluss haben und dazu beitragen, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Stärken unserer Fans weltweit zu berücksichtigen. Es sind nur die ersten von vielen Schritten, die wir gehen und wir freuen uns darauf, mit neurodiversen Fans, Erziehungsberechtigten und Expert:innen zusammenzuarbeiten, um Initiativen umzusetzen, die dazu beitragen, eine integrativere Welt zu schaffen."

Mit KultureCity mehr Inklusion im LEGO House und in den LEGO Stores

KultureCity ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Integration von Menschen mit sensorischen Bedürfnissen einsetzt. Sie unterstützt und zertifiziert Orte, die (neurodivergenten) Besucher:innen ein inklusives Erlebnis bieten sollen. Das LEGO House in Billund, Dänemark, wurde bereits KultureCity® Sensory Inclusive(TM) zertifiziert. Im April folgen die LEGO Stores in den USA und Kanada, sobald alle Mitarbeiter:innen auf die individuellen sensorischen Bedürfnisse der Besucher:innen geschult sind. Basierend auf den ersten Erfahrungen und dem Feedback der Fans sollen auch die Stores im DACH-Raum bis Ende des Jahres so weit sein. Ein gut sichtbares Hinweisschild wird dann auf die Zertifizierung hinweisen.

Besucher:innen der LEGO Stores können während ihres Aufenthalts eine Service-Tasche mit sensorischen Hilfsmitteln ausleihen. Diese enthält Gegenstände wie geräuschreduzierende Kopfhörer, ein Fidget Spinner, visuelle Hinweiskarten, ein KultureCity-Schlüsselband und eine Licht-dämpfende Brille. Die KultureCity-App bietet darüber hinaus Videos zur Vorbereitung auf den Besuch im Store.

Das LEGO House ist das erste Erlebniszentrum in den nordischen Ländern, das die KultureCity-Zertifizierung erhalten hat. Darüber hinaus nimmt es am "Sunflower Lanyard"-Programm teil. Dieses international anerkannte Symbol unterstützt Menschen mit unsichtbaren Beeinträchtigungen dabei, diskret zu signalisieren, dass es für sie eine Herausforderung sein kann, sich an überfüllten Orten zu bewegen.

Sean, autistischer AFOL (Adult Fan of LEGO Play), sagt über die Zertifizierung: "Wenn ich als Kind die Service-Tasche mit sensorischen Hilfsmitteln im LEGO Store gehabt hätte, hätte ich ihn in meinem eigenen Tempo genießen können und vielleicht viele andere LEGO Fans kennengelernt. Dieser Schritt ermöglicht es Menschen wie mir, alles zu erleben, was der Store zu bieten hat, und gibt Kindern die Chance, ihre Sichtweise auf ihr Leben positiv zu beeinflussen."

LEGO Life Magazin folgt Empfehlung von "Special Networks"

Auch das LEGO Life Magazin wird für neurodiverse Leser:innen besser zugänglich: Zu diesem Zweck beauftragte die LEGO Gruppe das Expertennetzwerk für Inklusion von "Special Networks". Die Expert:innen lobten die klare Sprache und das benutzerfreundliche Layout des Magazins. Gleichzeitig wurde eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen bereits in der aktuellen April-Ausgabe umgesetzt. Dazu zählen die sinnvolle Verwendung von visuellen Symbolen und eine ausgewogene Planung der Inhalte, um unterschiedlichen Interessen gerecht zu werden. Special Networks wird das Audit im Jahr 2024 mit einer Umfrage fortsetzen, in der Kinder und Familien ihre Ideen einbringen können. Zur Online-Version des LEGO Life Magazins: www.LEGO.com/magazine

LEGO Videoserie "Love The Way You Think" präsentiert autistische Künstler:innen

Die LEGO Gruppe veröffentlichte die Kurzfilmserie "Love The Way You Think" von autistischen Künstler:innen auf seinen YouTube- und Social-Media-Kanälen. Die Serie präsentiert die hyperrealistischen Bleichstiftzeichnungen des Kanadiers Casey "Remrov" Vormer, zeigt die farbenfrohen Kunstwerke von Gaku aus Japan und erzählt die Geschichte der US-Amerikanerin Allyson Gail, die Lebensmittel aus LEGO Steinen nachbaut.

LEGO Foundation ehrt Innovationen im Rahmen des "Play for All Accelerators" Programms

Das Programm der LEGO Foundation unterstützt Organisationen, die Kindern mit neurodiversen Bedürfnissen und ihren Familien integratives Lernen durch Spielen ermöglichen. Aus allen Bewerbungen wurden heute fünf Organisationen bekannt gegeben, die mit dem 20 Millionen US-Dollar dotierten Programm für mehrere Jahre unterstützt werden. Zu den auserwählten Partnern zählen unter anderem der App-Anbieter "Little Journey" aus UK, der Kindern die Angst vor ärztlichen Untersuchungen nimmt, sowie die Plattform "Kokoro Kids" aus Spanien, womit Kinder spielerisch kognitive und emotionale Fähigkeiten erlernen.

# # #

Über KultureCity:

KultureCity® wurde 2014 gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation, die an der Spitze der Inklusionsbewegung steht. Sie setzt sich für eine Welt ein, die für Menschen mit sensorischen Bedürfnissen und unsichtbaren Beeinträchtigungen zugänglicher und leichter zu bewältigen ist.

In den letzten 10 Jahren hat KultureCity unter anderem über 1.800 Veranstaltungsorte hinsichtlich ihrer sensorischen Inklusion zertifiziert, fast eine Million Service-Taschen mit sensorischen Hilfsmitteln verteilt und über 150 Live-Veranstaltungen für sensorische Inklusion ausgestattet. Durch die Unterstützung des KultureCity® First Responder Trainings konnten bereits 48 Menschenleben gerettet werden. Das Engagement von KultureCity ist jedoch nicht nur auf die Beratung zu physischen Maßnahmen begrenzt: Die Organisation arbeitet aktiv mit einflussreichen Persönlichkeiten, Unternehmen und Gemeinden zusammen, um das Bewusstsein und Verständnis für unsichtbare Beeinträchtigungen zu fördern. Zu den Partnern zählen unter anderem die NFL, NBA, MLB und FIFA, mit denen KultureCity namhafte Veranstaltungen inklusiv gestaltet. Mit den zukünftigen Initiativen, Aktivitäten und einer leidenschaftlichen Gemeinschaft von Unterstützern wird KultureCity® nachhaltig eine inklusivere Welt schaffen.

Über die LEGO Gruppe:

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das LEGO® System in Play ermöglicht es Kindern und Fans, aus stets zueinander passenden LEGO Steinen und Elementen alles zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark, von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Unternehmen im Familienbesitz mit Sitz in Billund. LEGO Produkte werden mittlerweile in mehr als 130 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com

Über das LEGO House:

Build the Change im LEGO House ist die größte Einzelinvestition, die bisher getätigt wurde. Die neue Aktivität im LEGO House basiert auf dem Build the Change Programm der LEGO Gruppe, das darauf abzielt, Kindern eine Stimme zu geben und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Hoffnungen und Ideen für eine bessere Zukunft auszudrücken. Kinder nutzen ihre Kreativität, um reale Herausforderungen mit LEGO® Steinen und anderen kreativen Materialien zu lösen - und das alles durch spielerisches Lernen.

Im LEGO House können LEGO Liebhaberinnen und Liebhaber jeden Alters ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es beherbergt einige der größten LEGO Modelle der Welt, darunter riesige Dinosaurier, Wasserfälle und den Baum der Kreativität, und bietet damit reichlich Inspiration für das nächste Meisterwerk eines jeden Fans.

Über die LEGO Foundation:

Die LEGO Foundation teilt die Mission der LEGO Gruppe, die Generation von morgen zu inspirieren und zu fördern. Die Stiftung, der 25 Prozent der LEGO Gruppe gehören, engagiert sich dafür, eine Zukunft zu gestalten, in der sich Kinder durch spielerisches Lernen zu kreativen und ein Leben lang lernenden Erwachsenen entwickeln können. Durch das Eigentumsmodell fließt ein Teil der Gewinne in die Finanzierung von Forschungsprojekten, Aktivitäten und Partnerschaften. So hat die LEGO Foundation im Jahr 2021 Zuschüsse in Höhe von 2,8 Mrd. DKK (443,9 Mio. US-Dollar) für Initiativen bereitgestellt, die Kindern helfen, ihr Potenzial spielerisch auszuschöpfen. Mit ihrer Arbeit möchte die LEGO Foundation Spielen neu definieren und Lernen neu gestalten. In Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern und Erziehungsberechtigten hat es sich die LEGO Foundation zum Ziel gesetzt, Kinder zum Spielen zu motivieren, sie zu inspirieren und zu aktivieren. www.learningthroughplay.com

Original-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuell