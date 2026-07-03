Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios Institut für Notfallmedizin eröffnet neuen Standort in St. Georg

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Hamburg (ots)

Pionier der notfallmedizinischen Fort- und Weiterbildung

High-Tech-Simulationszentrum im Herzen Hamburgs für maximale Patientensicherheit

Training für kritische Versorgungsbereiche wie Schockraum, Intensivstation, Herzkatheterlabor und Kreißsaal

International anerkannte Schulungen und Denkfabrik für Sicherheitskultur

Ein Meilenstein für die medizinische Qualität und Patientensicherheit im Norden: Das Asklepios Institut für Notfallmedizin (IfN), eines der national führenden deutschen Kompetenzzentren für notfallmedizinisches Training, Simulation sowie innovative Versorgungs- und Ausbildungskonzepte, hat heute seine neuen hochmodernen Räumlichkeiten auf dem Campus der Asklepios Klinik St. Georg offiziell eröffnet. Mit dem Umzug vom bisherigen Standort in Hamburg-Harburg rückt das renommierte Trainingszentrum in unmittelbare Nähe des geografischen und strategischen Herzens der Hamburger Notfall- und Akutversorgung. Der neue Standort schafft optimale Voraussetzungen, um menschenzentrierte Medizin konsequent umzusetzen, Notfallteams gezielt zu stärken und die interprofessionelle Zusammenarbeit nachhaltig zu verbessern.

"Mit dem neuen Simulationszentrum setzen wir ein klares Zeichen für höchste Qualität und Sicherheit in der medizinischen Versorgung", sagte PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh, Chief Medical Officer der Asklepios Kliniken, anlässlich der feierlichen Eröffnung. "Gerade in Versorgungsbereichen mit besonders hohen Anforderungen an die Patientensicherheit - etwa in der Notaufnahme, im Kreißsaal oder im OP - sind exzellentes Teamwork und eine strukturierte Behandlungsstrategie entscheidend für den Behandlungserfolg", so PD Dr. Sheikhzadeh, die über viele Jahre als Chefärztin Notaufnahmen geleitet hat.

Simulation auf höchstem Niveau: Training für den Ernstfall

Im Zentrum der neuen Einrichtung steht ein hochmodernes Simulationszentrum mit realitätsnahen Trainingsumgebungen. Dazu zählen unter anderem OP-Bereich, Intensivstation, Kreißsaal und Zentrale Notaufnahme. Hier trainieren interprofessionelle Teams kritische Notfallsituationen unter realistischen Bedingungen. "Die Szenarien reichen von Zwischenfällen im Rettungsdienst, in Anästhesie und OP über geburtshilfliche Notfälle bis hin zum komplexen Schockraummanagement in der Notaufnahme und bilden das komplette Spektrum der notfallmedizinischen Versorgung unserer Patienten ab", erläutert Dr. med. Jochen Thiele, Ärztlicher Leiter des Instituts für Notfallmedizin.

Neben medizinisch-fachlichen Inhalten basieren die Trainings auf den Prinzipien des Crew Ressource Managements (CRM). Im Fokus stehen Kommunikation, Entscheidungsfindung und Teamarbeit - zentrale Faktoren für die Patientensicherheit, da kritische Zwischenfälle häufig auf menschliche Faktoren unter Stress zurückzuführen sind. Ein strukturierter Bestandteil jedes Trainings ist das sogenannte Debriefing: Die gemeinsame Nachbesprechung, unter Nutzung modernster Audio-Video-Technik, dient der gezielten Reflexion und nachhaltigen Verbesserung der Teamleistung.

Denkfabrik für Qualität, Innovation und Zusammenarbeit

Das IfN versteht sich über die Trainingsfunktion hinaus als zentrale Denk- und Entwicklungsplattform innerhalb des Asklepios Konzerns. In enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Recht, Qualität und IT sowie den Bildungszentren für Gesundheitsberufe und universitären Partnern wie dem Asklepios Campus Hamburg (ACH) und der Medical School Hamburg (MSH) werden innovative Konzepte für Ausbildung und Versorgung entwickelt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung konzernweit einsetzbarer Lern- und Trainingsformate sowie der gezielten Stärkung der Sicherheitskultur. Breite Initiativen wie "Speak Up" fördern eine offene Kommunikationskultur - stets mit dem Ziel, sowohl Patient:innen als auch Mitarbeitende konsequent in den Mittelpunkt zu stellen.

Erfahrung, Qualität und internationale Vernetzung

Das bereits 1998 gegründete Institut verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Ausbildung professioneller Notfall- und Reanimationsteams. Seit 2005 ist das IfN als International Training Center (ITC) der American Heart Association (AHA) akkreditiert und in diesem Rahmen auch für die Ausbildung zertifizierter Instruktoren zuständig. Weiterhin verantwortet das IfN die Qualitätssicherung mehrerer Schulungsstandorte (AHA-Trainingssites) und führt regelmäßig international anerkannte Schulungen zur Reanimation von Erwachsenen und Kindern durch (BLS, ACLS, PALS). Damit zählt das Institut zu den größten und bundesweit agierenden Anbietern zertifizierter Reanimationsschulungen in Deutschland.

Ein weiterer zentraler Schwerpunkt des Instituts ist die strukturierte Ersteinschätzung in der Notfallversorgung anhand des weltweit etablierten Manchester Triage Systems (MTS). Das am Institut für Notfallmedizin angesiedelte Deutsche Netzwerk Ersteinschätzung nimmt hierbei eine Schlüsselrolle ein: Seit 2005 ist das Netzwerk - als einzige durch die britische Manchester Triage Group anerkannte Institution in Deutschland - verantwortlich für die flächendeckende Verbreitung und Qualifizierung im Umgang mit dem System. In dieser Funktion koordiniert das IfN die Ausbildung von Anwender:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und stellt so eine einheitliche, qualitätsgesicherte Anwendung in der klinischen Praxis sicher. Darüber hinaus ist das Netzwerk aktiv in internationale Fachgremien eingebunden und beteiligt sich kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Manchester Triage Systems.

In enger Kooperation führt das IfN mit dem Konzernbereich Recht, Versicherungen & Compliance sämtliche Trainings des von und für Asklepios entwickelten medizinrechtlichen Formats S.A.V.E. durch. S.A.V.E. ist ein Präventionsformat für die Kreißsäle und Zentralen Notaufnahmen der Asklepios Gruppe, das auf maximale Sicherheit in medizinischen Notfallsituationen ausgerichtet ist.

Über das Asklepios Institut für Notfallmedizin (IfN)

Das Institut für Notfallmedizin der Asklepios Kliniken Hamburg verbindet seit fast drei Jahrzehnten medizinische Expertise mit innovativer Fort- und Weiterbildung. Unter der kaufmännischen Leitung von Melanie Gehrigk und der ärztlichen Leitung von Dr. med. Jochen Thiele trägt das IfN maßgeblich zur Weiterentwicklung notfallmedizinischer Qualität bei - von der strukturierten Ausbildung im Training bis zur direkten Anwendung im klinischen Alltag.

Gut für Hamburg

Asklepios betreibt in Hamburg sieben Kliniken, davon vier Krankenhäuser der Maximalversorgung. Dazu kommen vielfältige ambulante fachärztliche und therapeutische Angebote in den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), psychiatrischen und psychosomatischen Institutsambulanzen sowie Therapiezentren. Patient:innen profitieren von der interdisziplinären Behandlung innerhalb der Asklepios Kliniken und der standortübergreifenden Zusammenarbeit der Kliniken und Einrichtungen in Altona, Barmbek, Harburg, Nord, St. Georg, Rissen und Wandsbek. Bereits seit mehr als 20 Jahren ist Asklepios ein verlässlicher Partner im Hamburger Gesundheitswesen und versorgt rund die Hälfte aller Krankenhauspatient:innen in der Hansestadt. Die intensive Zusammenarbeit von Spezialist:innen aus 28 medizinischen Disziplinen in standortübergreifenden Fachgruppen und interdisziplinären Netzwerken sichert eine besonders hohe Behandlungsqualität. Gemeinsam sorgen die unterschiedlich spezialisierten Expert:innen im Team für eine flächendeckende Spitzenmedizin für alle.

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